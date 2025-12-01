Johan Venegas cuestiona al árbitro Steven Madrigal: ‘Este partido le quedó grande’

Steven Madrigal fue el árbitro que dirigió el partido entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense.

El arbitraje de Steven Madrigal no gustó en el Club Sport Cartaginés ni en Liga Deportiva Alajuelense, pero fue en el bando brumoso donde Johan Venegas no se guardó nada.

“Yo que he estado en la Liga y he jugado en Saprissa y ahora que me toca estar en Cartago no salgo molesto, lo que salgo es preocupado, como con esa malicia indígena como decimos los ticos, que hay que tener”, manifestó Johan Venegas.

Según él, el árbitro que impartió justicia el domingo en el partido entre brumosos y rojinegros, no se vio con la personalidad que se necesita para dirigir un juego a estas alturas.

Johan Venegas asegura que Steven Madrigal se equivocó al no sancionar una pena máxima para Cartaginés, cuando una pelota le pegó en la mano a Santiago van der Putten y el marcador aún se encontraba 0-0.

“Si él no juega la pelota con la mano, le queda la bola a Cristopher Núñez de cara a gol. Es una jugada muy puntual que no se señala como penal, que sí es. Y es un gran error del central”, aseguró Johan Venegas.

Además, el futbolista afirmó que antes del segundo gol de la Liga no se pitó una falta a favor de los brumosos.

“Puña, estamos enfrentando a Liga Deportiva Alajuelense y ellos no necesitan ese tipo de ayudas por decirlo así, aunque ellos no son culpables, porque la decisión la tiene el central”, comentó.

Johan Venegas insiste en que Cartaginés se siente perjudicado, en vista de que según él, se dieron acciones iguales que no fueron juzgadas de la misma manera.

“Esperemos que para las siguientes fases pongan a los centrales más capacitados, que yo creo que tenemos bastantes”, recalcó.

Además, Johan Venegas considera que dependiendo de cómo un árbitro lleve un juego, muchas cosas pueden evitarse.

“Todo lo que aconteció en el transcurso del partido y fuera de cancha viene precedido de falta de liderazgo del central y este partido le quedó grande. Después viene todo lo demás, que es culpa de los jugadores y no debemos de dar ese ejemplo a la sociedad, pero estamos con las revoluciones al tope y puede suceder”, concluyó.

Henry Bejarano contradice criterio de Johan Venegas

Las acciones que Johan Venegas le critica al árbitro Steven Madrigal, el exsilbatero Henry Bejarano las consideró como un acierto en su análisis arbitral, en el periódico La Teja.

En ese medio, él detalló que el árbitro acertó al no sancionar penal para Cartaginés porque se trataba de una mano natural, en vista de que la bola picó primero en el suelo y buscó la mano del futbolista, no al revés.

Además, en el caso del segundo gol de la Liga, afirmó que no había falta previa.

