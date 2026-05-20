Joel Campbell vuelve a aparecer, pero lejos de las canchas

El atleta Juan Diego Castro y el futbolista Joel Campbell incursionaron en los negocios con una app para atletas y futbolistas.

El futbolista Joel Campbell, tras su salida de Liga Deportiva Alajuelense, incursionó en el negocio de la inteligencia artificial aportando capital y convirtiéndose en embajador de la app denominada Aria, la cual les permite a atletas y futbolistas potenciar sus entrenamientos con base en los datos de recuperación.

Los creadores de la app son los atletas Juan Diego Castro Villalobos y Anthony Rugama, quienes están al frente de la empresa Aria y quienes se unieron a Campbell para lanzar al mercado una aplicación que servirá como herramienta para que los deportistas mejoren su rendimiento.

“Esta aplicación es la única disponible en el mercado que le permite al deportista tomar decisiones informadas sobre sus entrenamientos, basadas en los datos de recuperación disponibles en aplicaciones de relojes, anillos inteligentes y chalecos”, explicó Castro, excampeón panamericano juvenil.

El fondista, quien estudió administración, mercadeo y planificación de eventos en Estados Unidos, indicó que para introducir la aplicación en el fútbol conversaron con Joel Campbell, quien además de ser embajador de la marca también es inversionista, pues considera que es una herramienta novedosa y muy útil para los futbolistas.

“En un jugador de fútbol, la app es sumamente relevante porque, con base en los datos, un entrenador puede analizar el estado físico del futbolista. Si presenta fatiga, puede sustituirlo antes de que su rendimiento disminuya. Por el contrario, si físicamente está en óptimas condiciones, puede alinearlo desde el inicio y sacar el mayor provecho de su rendimiento”, expresó Castro.

De acuerdo con el corredor, la aplicación les permite a los usuarios interpretar datos de recuperación, ritmo cardíaco y estado físico para tomar decisiones correctas en la evaluación de cada deportista. El apoyo de Campbell y su experiencia ayudará a la interpretación de los datos.

“La app permite generar planes de entrenamiento diarios, semanales o mensuales, desde el momento en que se abre y por un periodo de seis meses. Además, mediante una ingeniería inversa, evalúa si el objetivo de mejorar una marca determinada puede lograrse de acuerdo con los datos obtenidos”, expresó Castro.

El futuro de Campbell

Por su parte, Joel Campbell, quien ya incursionó como empresario, indicó que no solo será la imagen de la app, sino que también invertirá en el proyecto con el objetivo de encontrar nuevos talentos, no únicamente en el fútbol, sino en el deporte en general.

“Me motiva mucho. Es una oportunidad para seguir creciendo en el ámbito empresarial y también para aplicar y desarrollar la inteligencia artificial en el deporte. Es un tema que me apasiona mucho, porque no solo representa una oportunidad para el fútbol, sino también para que el deporte en Costa Rica pueda mejorar y progresar”, indicó en declaraciones enviadas por la empresa a La Nación.

Joel, quien aún no tiene equipo para la próxima campaña, agregó en esas mismas declaraciones -sobre este único tema- que la aplicación no está dirigida únicamente a futbolistas o atletas de élite que buscan mejorar su rendimiento, sino también a las divisiones menores.

“Me parece que será una herramienta útil para mejorar el rendimiento. Por esa razón decidimos no solo ser la imagen, sino también invertir. La aplicación la pueden utilizar tanto futbolistas profesionales como amateurs, al igual que atletas que están iniciando su desarrollo deportivo”, declaró Campbell.

Por su parte, Anthony Rugama, director de la empresa, expresó que la aplicación ya está disponible en App Store y Google Play Store, y tendrá un costo de entre $4 (₡1.800) y $9 (₡4.095).

“La idea de la aplicación nació para atletas de velocidad y medio fondo, pero al desarrollarla entendimos que también se puede aplicar al fútbol, ayudando en la toma de decisiones y en la ejecución deportiva. La aplicación para atletismo ya fue liberada y esperamos lanzar próximamente la versión para fútbol”, concluyó Rugama.

Mientras decide su futuro, Campbell sigue muy activo en el mundo de los negocios; el martes pasado anunció su restaurante Bitos Twelve Lindora, ubicado en su centro de alto rendimiento en Lindora, en asocio con el artista D’anghelo.