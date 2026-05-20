Puro Deporte

Joel Campbell vuelve a aparecer, pero lejos de las canchas

El futbolista Joel Campbell es el embajador e inversionita de la app creada por los atletas Juan Diego Castro y Anthony Rugama

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Por Juan Diego Villarreal
Joel Campbell Juan Diego Castro App deportiva Empresa Aria 20 de mayo del 2026 Cortesía: Juan Diego Castro
El atleta Juan Diego Castro y el futbolista Joel Campbell incursionaron en los negocios con una app para atletas y futbolistas. (Cortesía: Juan Diego Castro/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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