Puro Deporte

¿Joel Campbell jugará con Olimpia? Presidente del club tiene respuesta que da de qué hablar

En las últimas horas un periodista en Honduras vinculó a Joel Campbell con el Olimpia

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Por Fanny Tayver Marín
Carlos Vela afirma que no tiene ninguna queja sobre Joel Campbell en Liga Deportiva Alajuelense.
Joel Campbell todavía no da señales de su futuro, tras su salida de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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