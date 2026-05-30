¿Joel Campbell jugará con Olimpia? Presidente del club tiene respuesta que da de qué hablar

Joel Campbell todavía no da señales de su futuro, tras su salida de Liga Deportiva Alajuelense.

Joel Campbell lleva varios días sin equipo, tras la decisión de Liga Deportiva Alajuelense de no renovar su contrato. Incluso, son varios los clubes del fútbol nacional que han dicho que no lo tienen en mente como posible refuerzo.

En las últimas horas, un periodista en Honduras lo vinculó de manera directa con el Olimpia de ese país.

¿Rumor o verdad? ¿Será que el mundialista de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 se enrumba al fútbol catracho?

El presidente del Olimpia, Rafael Villeda, dio una respuesta contundente ante tantas especulaciones en Honduras que de inmediato generaron eco Costa Rica.

“No, completamente falso, en ningún momento hemos recibido ninguna propuesta. No ha surgido en ningún momento ni su currículo ni nada por parte de algún contratista y hemos estado conversando con una infinidad de contratistas, de los cuales he recibido currículos más que todo de delanteros y de laterales izquierdos”, expresó Rafael Villeda en Deportes TVC de Honduras.

El jerarca del Olimpia remarcó que en ningún momento han recibido absolutamente nada que tenga que ver con Joel Campbell.

“La verdad que me sorprende tanta información que circula y con la firmeza que algunas personas afirman ese tipo de contrataciones o ese tipo de información”, recalcó Rafael Villeda.

De paso, envió un mensaje para la prensa catracha, al asegurar que “deberían cuidar más esas fuentes que tienen para dar la información que dan, porque la verdad que están perdidos”.

Así a como en el fútbol nacional los clubes tradicionales han dicho que Joel Campbell no está en sus planes, ahora ocurre exactamente lo mismo con el Olimpia de Honduras.