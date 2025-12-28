Joel Campbell gambetea pregunta de ‘la voz’ de Alexandre Guimaraes en los Toros de Pedregal; vea el momento

Joel Campbell dijo que era su primera vez en la corrida de toros en Pedregal.

Joel Campbell acudió por primera vez a una corrida de toros en Pedregal junto a su familia. Allí, la presencia del futbolista de Liga Deportiva Alajuelense no pasó desapercibida ni en las graderías, ni en la transmisión de Repretel.

Al jugador que lloró hace una semana al cumplir su gran anhelo de coronarse campeón con la Liga lo buscaron para quitarle unos minutos y lo entrevistaron.

Joel Campbell admitió que era su primera vez ahí, al tiempo que le consultaron sobre lo que pasó cuando muchos lo vieron en el redondel, porque de inmediato le pidieron fotografías.

Joel Campbell se encuentra de vacaciones y este 27 de diciembre acudió a los Toros de Pedregal. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Es bonito que la gente demuestre ese cariño y yo encantado de poder compartir con todos ellos”, respondió, al tiempo que dijo que las vacaciones de la Liga son hasta el 3 de enero.

Un día después, Alajuelense dirá presente en la edición XXVI de los 90 Minutos por la Vida, en el Estadio Nacional.

Después de eso, comenzaron las imitaciones y se escuchó la voz de Everardo Herrera: “Mi reicito hágale una pregunta, que Alexandre Guimaraes tiene una pregunta para Joel Campbell”.

Seguidamente se escuchó la voz de Guima, pero lo mejor era monitorear al futbolista y se dio este diálogo:

— Voz de Everardo Herrera: “¿Cómo está mi reicito? Le saluda Everardo”.

— Joel Campbell: “Todo bien, Everardo”.

— Voz de Everardo Herrera: “Vea, aquí tenemos a Guima, que tiene una pregunta para usted, mi reicito”.

— Joel Campbell: “Dele”.

— Voz de Alexandre Guimaraes: “Oh, Joel, un abrazo. Y la pregunta es: ¿Quién soy el mejor entrenador que usted ha tenido en su carrera?”.

— Joel Campbell: “He tenido varios muy buenos”.

— Voz de Alexandre Guimaraes: “Le manda saludos Celso, un abrazo”.

— Joel Campbell: “Un saludo igual, dígale que lo quiero mucho”.

— Voz de Alexandre Guimaraes: “Yo también te quiero mucho”.

Joel Campbell siguió atendiendo a quienes le pedían unas palabras, una foto, un saludo, o un autógrafo; al tiempo que disfrutaba de esa corrida de Toros en Pedregal.

La esposa del futbolista, Fernanda Mora, mostró en Instagram que la presencia del jugador allí propició que en el redondel también sonara una de las canciones de moda: “Liga campeón, Liga Liga Liga campeón, Liga Liga Liga campeón (...)”.

Otros detalles de la tercera jornada de los Toros de Pedregal

Además de la presencia del delantero rojinegro, la tercera jornada de los Toros de Pedregal dejó varios momentos llamativos. Curiosamente, la visita de Campbell se dio justo el día en que varios miembros de la Garra, barra del Herediano, participaron como invitados especiales.

Por otra parte, varias niñas y adolescentes se lucieron en una competencia de barrileras llena de emociones. Vestidas de rosado, las concursantes se ganaron ovaciones del recinto con su habilidad a lomos de los equinos.

Fuera del redondel, donde improvisados se juegan la integridad por el espectáculo, las horas fueron calentando el ambiente, al punto de que al caer la noche, el centro de Eventos Pedregal lució lleno de personas que disfrutaron de los chinamos y atracciones.

Las barrileras se lucieron en la tercera jornada de los Toros de Pedregal. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El Centro de Eventos Pedregal acogió a una gran cantidad de público este sábado. (Alonso Tenorio)

Miembros de la Garra, barra del Herediano, fueron invitados especiales. (Alonso Tenorio)

