Joel Campbell dijo algo que no caerá nada bien en Saprissa y cuenta por qué dejó Alajuelense siendo un niño

Joel Campbell afirma que firmar con Liga Deportiva Alajuelense fue una decisión fácil para él.

Joel Campbell volvió a hablar de aquel momento en el que después de muchos años en el extranjero, retornó al fútbol nacional y lo hizo con Liga Deportiva Alajuelense.

Lo hizo durante una charla de hora y media en Batica Podcast, en el canal de Youtube de Joaquim Batica, quien es su amigo y su representante.

Joel Campbell aseguró que para él, la decisión fue fácil porque de niño ya había jugado en la Liga y sabía lo que era eso; pero a la vez difícil por el entorno, por lo que se habló, todo lo que se dijo y por cómo fue.

“También por todo mi pasado, porque jugaba en Saprissa, declaraba mi afición por el Saprissa en su momento y todo eso. Claramente, cuando yo decido jugar con la Liga, crea lo normal.

”Todos los saprissistas quedan inconformes por mi decisión, quedan dolidos y son decisiones que uno toma y no pasa nada”, expresó el exmundialista de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Insistió en que en realidad se trató de una decisión que para él era fácil por cómo lo hizo sentir la directiva de la Liga, el club, el trato y por cómo llegaron para ficharlo.

“Yo siempre fui una persona agradecida con la Liga por los años que yo jugué cuando era pequeño, todos mis recuerdos, las amistades y las cosas que yo viví de pequeño ahí”, citó.

Como siempre le han gustado los retos, él sabía que llegaba al equipo en un momento complicado, ante la necesidad de títulos.

“Había muchísima más presión, que mucha gente la quiso sacar de contexto y hacer más presión de lo que era. Al final, yo disfruto muchísimo en la Liga, estoy contento de la decisión que tomé en su momento”, apuntó.

Siendo parte de Alajuelense, tuvo la oportunidad de cumplir otro sueño, que era jugar en Brasil.

“Mi primer año con la Liga fue muy bueno. Después de la Copa América me sale la oportunidad. La gente en Costa Rica cree que es fácil salir a jugar en Brasil, lo ven normal, pero no. Eso no pasa y cuesta que a un jugador de la liga de Costa Rica lo contraten en Brasil”, opinó.

Allá estuvo seis meses y afirma que disfrutó bastante, pues pudo jugar y anotar.

“Estuve en la mejor liga de América y puedo decir que he jugado en las mejores siete ligas del mundo”, subrayó.

Joaquim Batica y Joel Campbell tienen años de trabajar juntos. (Jose Cordero)

¿Por qué salió de Alajuelense siendo un niño?

En la conversación con Joaquim Batica, Joel Campbell hizo un repaso por toda su carrera. El hijo de Humberto Campbell y Roxana Samuels amó el balón desde que nació.

Integraba el equipo de talentos en el barrio, en Desamparados y de alguna manera les llegó la invitación para ir a la Copa Bimbo, donde jugaban la mayoría de equipos de Primera División.

“Ahí la Liga me vio y me dijeron que si quería ir a jugar con ellos, hablaron con mi papá y yo les dije que sí, que no había problema y ya fui a hacer los entrenamientos con la Liga, hasta Alajuela”, relató Joel Campbell.

Le quedaba largo y era complicado, porque su padre trabajaba en un barco y su madre lo hacía en un salón de belleza.

“Cuando mi papá estaba, él me llevaba y cuando se iba al barco, pues me tocaba ir en bus solo, a los 9 años, casi 10. Mami no podía cerrar el salón, no podía perder los clientes del día, porque ganaba lo que hacía diario, no había un salario. Así que era ir de Desamparados a San José y de San José a Alajuela”, relató.

Pero asegura que todo valió la pena, porque disfrutó mucho esa etapa, como un cachorro de la Liga.

“Hasta que llegó el día que me dijeron que sin no firmaba el contrato, o que si no hablaba con Quique Vásquez, no podía volver a entrenar. A mi papá no le gustaron las formas en las que lo hicieron y a mí tampoco, y mi papá decidió que no volviera más”, confesó.

En esa época con Alajuelense, fue a la Copa Dallas y estaba en la generación de Diego Calvo, Jordan Smith y Diego Brenes.

“Me llevaba con todos, teníamos un buen grupo, un buen equipo y disfruté mucho. Yo estaba contento en la Liga, pero ellos querían que firmara un contrato y la forma de presionar era quitarme los uniformes y que mi papá fuera a hablar con Quique Vásquez”, reiteró.

Como eso no le gustó a la familia de Joel, no volvieron y el niño pasó seis meses jugando mejengas en el barrio.

“Hasta que salieron las pruebas en Saprissa, fui, gané las pruebas y al día siguiente ya me firmaron y me quedé ahí”, contó.

En la conversación, Joaquim Batica le preguntó que el Joel de hoy qué le diría a aquel de 8 años que pasó del equipo del barrio a empezar en la Liga.

“Yo le diría a aquel niño que estoy orgulloso de lo que ha logrado. Yo sigo jugando al fútbol porque ese niño sigue ahí, sigue adentro, la pasión por el fútbol siempre está.

”Yo creo que ese niño nunca se fue y es la energía, es el motor para todos los días levantarse, ir a entrenar, ir a pelear por un puesto, luchar por los sueños que uno tiene y las cosas que uno quiere seguir ganando, porque el fútbol le da muchas cosas a uno”, respondió.

También comentó que su vida dio un giro desde los 18 años en adelante. Se perdió de muchas cosas naturales que al ser humano le encanta vivir.

Durante muchos años, él no disfrutaba de una Navidad con su familia, de un 31 de diciembre o un cumpleaños. Cosas que cualquiera catalogaría como normales, pero él siempre estaba lejos.

“Yo quería empezar a vivir otras cosas, disfrutar a mis padres, a mis hermanos, que mis hijos jugaran con sus primos y un montón de cosas, que nosotros como seres humanos damos por sentado que siempre van a estar y no es así”.

Eso lo llevó a reflexionar que el ser humano a veces quiere más y se olvida del presente, de disfrutar las cosas sencillas.

“Yo decía que me encantaría jugar un partido, después de eso ir a la casa de mis papás, conversar sobre el partido, hacer una carne asada o algo. Antes era siempre ir al partido, jugar y estar solo con mis hijos y mi esposa, así durante años y es complicado.

”La gente dice vive así, gana mucha plata, tiene tal carro, pero las cosas que realmente a uno le gustan como ser humano son momentos que usted no puede comprar. Y por eso, yo tomé la decisión de luego del Club León venirme para Costa Rica y estar cerca de los míos”, concluyó.

