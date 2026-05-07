Joel Campbell ‘aparece‘ con la camiseta de Saprissa en redes: ¿jugará con los morados?

Probablemente usted ya lo ha visto con la camiseta de Saprissa. Es más, ni siquiera lo está buscando en redes sociales y le aparece una fotografía de Joel Campbell luciendo la camisa de los morados.

Es un montaje; Joel no ha efectuado ninguna sesión de fotos para el conjunto tibaseño.

Pero vamos más allá: seguro ya ha visto noticias en diferentes redes de que Joel negocia con Saprissa. Algunos van más allá y afirman que todo está listo, que el delantero regresa al conjunto morado.

Unos, bien osados, incluso mencionan un posible salario, más un porcentaje relacionado con su centro de entrenamiento.

Joel terminó contrato con Alajuelense, institución donde no es claro si va a continuar; incluso, hasta se despidió de sus compañeros y, a partir de ahí, ha empezado a surgir la versión de que va para Saprissa.

La Nación consultó al respecto y las informaciones que surgen dentro del mismo club morado son que se trata de rumores.

“Saprissa no ha buscado a Joel y mucho menos ha iniciado una negociación. No hay contactos con él, no hay interés. Es más, a excepción de Jorkaeff Azofeifa, quien ya renovó, el equipo no ha definido el futuro de los que terminan contrato”, dijo la fuente, quien prefirió no ser identificada.

Estos son algunos de los montajes en redes sociales de fotos de Joel con la camiseta de Saprissa. (Facebook Amor por futbol/Facebook Amor por futbol)

Hernán Medford, técnico de Saprissa, atendió a los medios de comunicación el miércoles pasado, previo a la semifinal del próximo domingo a las 4 p. m. contra Liberia, y una de las consultas fue si piensan en Joel.

Medford se refirió al tema con cautela, aunque tuvo palabras de reconocimiento para el exjugador del Arsenal de Inglaterra.

“No, no es un tema del que hable. Él es un jugador que respeto, que le dio grandes cosas a Costa Rica, eso está claro. Pero el otro tema ni lo he pensado, no me ha pasado por la mente. Lo que sí puedo decir es que hay que tener respeto por Campbell, que le dio mucho a este país a nivel de Selección”, afirmó Medford.

La fuente que conversó con este medio agregó que en Saprissa no son del pensamiento de que deben volver los que ya estuvieron. Incluso, en el pasado se dijo que Celso Borges y el mismo Joel regresarían y terminaron en Alajuelense. Recientemente, se indicó que Rándall Leal, por estar entrenando unos días con el equipo, firmaría con la institución y se marchó a Herediano.

Meses atrás se aseguró que Bryan Oviedo, al terminar su ligamen en la MLS de Estados Unidos, volvía a Saprissa y finalizó con la Liga; hoy ya no sigue en la Primera División.

La realidad de Saprissa en este momento es que los jugadores que terminan contrato en junio son Mariano Torres, Ariel Rodríguez, Ricardo Blanco, Newton Williams, Marvin Loría y Deyver Vega.

Con ninguno de ellos se ha renovado; al único que en marzo de este año se le renovó por dos años fue a Jorkaeff Azofeifa.

“Con todos he hablado. Desde hace un mes he venido teniendo conversaciones con cada uno de ellos; en este periodo hemos estado en negociaciones”, dijo Erick Lonis, ante consulta de La Nación, hace dos meses.

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