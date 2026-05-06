¿Le interesa Joel Campbell a Saprissa? Hernán Medford responde

Joel Campbell controla un balón en un juego de Alajuelense contra Pérez Zeledón, en la acción lo marcó Andrey Soto.

Joel Campbell terminó contrato con Liga Deportiva Alajuelense. El mundialista con Costa Rica en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 aún no tiene claro dónde jugará; sin embargo, su nombre empieza a moverse en el mercado de fichajes.

Uno de los consultados, sorpresivamente, sobre un posible interés en el jugador fue el entrenador de Saprissa, Hernán Medford, quien, en la previa de la vuelta de la semifinal contra Liberia (serie 1-1), prefirió referirse al tema con cautela, aunque tuvo palabras de reconocimiento para el exjugador del Arsenal de Inglaterra.

“No, no es un tema del que hable. Él es un jugador que respeto, que le dio grandes cosas a Costa Rica, eso está claro. Pero el otro tema ni lo he pensado, no me ha pasado por la mente. Lo que sí puedo decir es que hay que tener respeto por Campbell, que le dio mucho a este país a nivel de Selección”, afirmó Medford.

El técnico dejó en el aire si le gustaría contar con Campbell en sus filas, pero sí destacó que el futbolista se ganó un lugar de respeto por lo determinante que fue en la ofensiva de Costa Rica.