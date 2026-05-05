¿Adiós a la Liga? El gesto de Joel Campbell que nadie pasó por alto en el camerino

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Hoy el futuro de Joel Campbell es incierto y el lunes pudo haber sido su último día en el Centro de Alto Rendimiento con Liga Deportiva Alajuelense.

Cuentan a lo interno de Liga Deportiva Alajuelense que cuando a los jugadores se les comunicó que el equipo salía a vacaciones hasta nuevo aviso, Joel Campbell sacó todas sus pertenencias del camerino en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares.

Otros también lo hicieron, pero en el caso específico de él, no se sabe qué pasará. Su contrato con el club expira este mes.

Una opción es que después de tres años de ser uno de los hombres con uno de los salarios más altos en el fútbol nacional, concluya su etapa con la Liga.

La otra posibilidad es que el hombre que asuma el banquillo tras la decisión de Óscar Ramírez de no continuar como director técnico de Alajuelense, vea en Joel Campbell a un futbolista que quiere como pieza de su equipo.

“Es que sobre Joel y cualquier otro, todo depende en gran medida del entrenador que venga, del estilo, las opciones de jugadores que se le presenten, que busquen y con base en eso definir el caso de Joel y el caso de todos”, aseguró el directivo de la Liga, León Weinstok, en Columbia.

Ahí le preguntaron sobre eso que se dice, que Joel Campbell les habló a sus compañeros y que el mensaje fue interpretado por algunos como si se tratara de una despedida.

León Weinstok respondió que él no estuvo ahí, así que no sabe a ciencia cierta si pasó o no. Sin embargo, le parece que es posible que sí haya ocurrido.

Dijo que no es secreto para nadie que él termina contrato y era la última vez que el grupo estaba todo reunido como tal.

“Él es muy apegado y tiene un rol importante en el grupo y le nació decir unas palabras que es normal, porque podría no volver a tener esa oportunidad, depende de lo que ocurra. En este momento confirmar una cosa o la otra es difícil, al no tener el entrenador nombrado”, citó el dirigente.

León Weinstok también conversó este martes durante unos minutos en el programa 120 Minutos de Monumental. En ese espacio también le consultaron por Joel Campbell.

En ese espacio, el secretario de la Junta Directiva de Alajuelense recalcó que cualquier caso puntual de los jugadores, está de cierta forma suspendido hasta que se dé el nombramiento del entrenador.

Porque será el nuevo timonel de la Liga quien revise esa lista de movimientos que ya tenían predefinida con Óscar Ramírez y que conceda su punto de vista.

“En este momento lo que estamos abocados y la prioridad es el nombramiento del entrenador. El contrato termina este torneo, pero habría que ver si entra en los planes o no con el nuevo entrenador que venga”, recalcó.

Mientras que no se sabe qué pasará con el futuro de Joel Campbell, si el lunes fue su último día en el CAR, o si el club lo buscará para negociar una renovación de contrato, el futbolista hizo una llamativa publicación en su cuenta de Instagram.

Ahí mostró un mensaje que le envió una persona llamada Enrique Chavarría, indicándole que hace años quiere conocerlo, porque una vez, sin conocerlo, le cambió la vida.

El hombre le detalla que en 2019, en conjunto con la Universidad San Marcos, otorgó siete becas y que él se vio beneficiado.

“Hoy por hoy soy licenciado en Contabilidad y bachiller en Administración de Empresas gracias a esa oportunidad; vivo y trabajo de eso”, le escribió en el mensaje.

“Me gustaría que sepa que al menos conmigo triunfó con esa beca. Si un día me lo permite, le cuento mi historia. Saludos y gracias. No solo le cambió la vida y el rumbo a una persona, ni a una familia, fue a toda una comunidad”.

Joel Campbell decidió hacer público ese escrito que llegó a su buzón y el futbolista indicó: “Mensajes que te llenan de felicidad. Hagan cosas de corazón, no saben si le estás cambiando la vida a alguien en cualquier momento”.

Joel Campbell compartió este mensaje en una historia en su cuenta de Instagram. (Instagram Joel Campbell/Instagram)

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