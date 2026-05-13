Puro Deporte

Joaquín Alonso Hernández se convierte en el ‘fichaje estrella’ de uno de los clubes grandes

Varios equipos estaban interesados en Joaquín Alonso Hernández, pero ya uno lo anunció como su nueva ficha

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Por Fanny Tayver Marín
Joaquín Alonso Hernández, nuevo jugador del Herediano. Prensa Liberia.
Joaquín Alonso Hernández salió de Liberia y ya tiene nuevo equipo. ( Prensa Liberia. /Prensa Liberia.)







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Joaquín Alonso HernándezMovimientos de CartaginésApertura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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