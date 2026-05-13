Joaquín Alonso Hernández se convierte en el ‘fichaje estrella’ de uno de los clubes grandes

Joaquín Alonso Hernández salió de Liberia y ya tiene nuevo equipo.

Joaquín Alonso Hernández salió del Municipal Liberia y en cuestión de pocas horas, sin tiempo que perder en este mercado de fichajes, fue anunciado de manera oficial por su nuevo equipo.

El futbolista estadounidense mexicano era pretendido por varios clubes. De hecho, algunos incrementaron su interés en las últimas horas, pero su destino ya estaba muy encaminado para vestir el uniforme de uno de los clubes tradicionales del país.

Hace un tiempo lo hizo con el Club Sport Herediano, pero ahora defenderá los colores del Club Sport Cartaginés.

“Bienvenido Joaquín Alonso! Le damos la bienvenida a Joaquín Alonso Hernández, quien oficialmente se convierte en refuerzo de nuestro equipo”, anunció la institución brumosa.

Él se convierte en lo que podría catalogarse como el “fichaje estrella” de Cartaginés, un equipo que de momento está dándole énfasis a renovar su ataque.

Joaquín Alonso Hernández fue anunciado como nuevo atacante de Cartaginés. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

Sin embargo, Amarini Villatoro tendrá que esperar hasta la cuarta jornada del Torneo de Apertura 2026 para poder alinear a Joaquín Alonso Hernández, recordando que el futbolista recibió un castigo de tres partidos por la expulsión que sufrió en el duelo de vuelta de la semifinal ante Saprissa.

El equipo de la Vieja Metrópoli se encuentra muy activo en este mercado, con movimientos de todo tipo. El martes, los blanquiazules oficializaron la contratación de Manuel Morán.

Además, tras la eliminación, el equipo comandado por la familia Vargas dio a conocer las salidas de Johan Venegas, Marcelo Pereira y Suhander Zúñiga.