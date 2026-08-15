Puro Deporte

Jinete costarricense logró lo que nadie había conseguido en la equitación de nuestro país

El jinete costarricense Diego Loría se abrió camino lejos de su país para cumplir un gran objetivo

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Por Juan Diego Villarreal
Diego Loría Lora Ecuestre, salto Clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 14 de agosto del 2026 Cortesía Diego Loría
Diego Loría es el primer jinete costarricense que se clasicó a unos Juegos Panamericano en la disciplina del ecuestre, modalidad de salto. (Cortesía Diego Loría/La Nación)







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Diego LoríaEcuestre SaltoJuegos Panamericanos Lima 2027
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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