Jeyland Mitchell se enfurece y hasta Fernando Batista lo calmó: vea el tenso momento

Jeyland Mitchell perdió la dulzura del carácter en el partido amistoso entre Colombia y la Selección de Costa Rica. El defensor se veía muy enojado y seguía fuera de sí después de que el árbitro le mostró la tarjeta amarilla.

Anteriormente, el futbolista ya había tenido problemas por su fuerte temperamento. Y en este encuentro, donde Colombia venció 3-1 a la Sele, en el partido de despedida de los cafeteros rumbo al Mundial 2026, hubo pasajes en los que se quiso salir de las casillas y en uno sí explotó.

“Jeyland es joven y seguramente lo vamos a trabajar, porque estas cosas, ante un error de esos, te puede dejar con diez jugadores”, expresó el técnico de la Selección Nacional, Fernando Batista, en la rueda de prensa que brindó en El Campín.

Sin embargo, el argentino cree que hay que entender que todo ocurre al calor del momento.

“Hay que ver también la adrenalina, el estrés del partido, vas con un resultado abajo. Nosotros lo vamos a ayudar para que todas estas cosas no sucedan. Más que nada porque por ahí, en una situación de estas, te quedás con un jugador menos y nosotros lo necesitamos dentro del campo”, afirmó.

En ese momento tenso, las cámaras televisivas no solo captaron a Jeyland Mitchell furioso, sino que también se vio la intervención inmediata de otros integrantes de la Selección de Costa Rica que fueron a hacer lo suyo para calmarlo.

Se le acercaron Carlos Mora, Haxzel Quirós y Manfred Ugalde, pero se notó que quien le habló más fuerte para que entrara en razón fue el arquero Patrick Sequeira.

No se sabe qué le dijo el guardameta, pero se puede adivinar a través de un gesto, cuando le señaló la cabeza. Claramente, su mensaje era que pensara.

Y mientras eso pasaba, desde el banquillo y a ras de la raya, el propio Fernando Batista también le hacía señas a Jeyland Mitchell para que se calmara, que bajara esas revoluciones aceleradas en medio de su enojo.

Pero en cuanto a la escena protagonizada por Patrick Sequeira, en la que dio muestras de un liderazgo que no se le conocía, el “Bocha” indicó que es algo que lo hablan mucho.

“Creo que Patrick tiene su experiencia, como grupo que vamos formando y uno como entrenador tiene que ver quiénes son esos líderes que pueden llevar el equipo. Algunos son jóvenes, pero pensando siempre en el proceso al Mundial, van a llegar con 24 o 25 años y es una edad muy buena para el jugador”, apuntó el técnico.

Insistió en que está convencido de que en ese grupo sí hay líderes que pueden marcarle el camino a los compañeros.

“En ese trabajo de grupo estamos, es día a día, poco a poco, es un proceso que recién comienza”, destacó Fernando Batista, quien ahora tiene una conversación pendiente con Jeyland Mitchell para que controle ese carácter.