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Jeyland Mitchell se enfurece y hasta Fernando Batista lo calmó: vea el tenso momento

El enojo de Jeyland Mitchell hizo que quedara en evidencia algo que no se había visto tan claro de Patrick Sequeira; puede comprobarlo en el video

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Por Fanny Tayver Marín
Jorge Carrascal intenta quitarle un balón a Jeyland Mitchell, defensor de la Selección de Costa Rica.
Jorge Carrascal intenta quitarle un balón a Jeyland Mitchell, defensor de la Selección de Costa Rica. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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