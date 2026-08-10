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Jeison Lucumí y Kenyel Michel completan la paliza de Alajuelense sobre Herediano: vea los goles

Jeison Lucumí y Kenyel Michel marcaron para Alajuelense en dos grandes acciones durante la paliza sobre Herediano

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Por Juan Diego Villarreal
09/08/2026, Heredia, Santa Bárbara, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 3 del torneo de apertura 2026 entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Jeison Lucumi anotó un golazo para Alajuelense que derrotó 0-3 ante el Herediano, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. (Jose Cordero/José Cordero)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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