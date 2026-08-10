Jeison Lucumí y Kenyel Michel completan la paliza de Alajuelense sobre Herediano: vea los goles

Jeison Lucumi anotó un golazo para Alajuelense que derrotó 0-3 ante el Herediano, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

El colombiano Jeison Lucumí quien marcó un golazo y Kenyel Michel, tras una gran acción de Creichel Pérez Pérez, completaron la paliza de Alajuelense que derrotó 0-3 al Herediano en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Lucumí recibió un balón de John Paul Ruiz, controló y, frente al área, sacó un remate bien colocado al minuto 67, imposible para el arquero Dany Carvajal, quien, por más que “voló”, no pudo evitar la anotación del cafetero.

⏰ 65' Golazo de Jeison Lucumí para aumentar la ventaja en el clásico. pic.twitter.com/3VGRVimrZx — FUTV (@FUTVCR) August 10, 2026

Jeison marcó instantes antes de salir de cambio en el compromiso. Fue sustituido por el extremo Anthony Hernández, en una decisión del técnico Ismael Rescalvo.

Al minuto 84, Creichel Pérez, en una gran acción individual, dejó en el camino a su marcador, Aarón Murillo, y luego sirvió el balón a Kenyel Michel, quien llegó al segundo palo para marcar el 0-3 y completar la paliza de los rojinegros sobre los florenses.