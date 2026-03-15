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Jefferson Brenes ya está pensando en la final: vea la curiosa respuesta del volante de Saprissa tras la derrota

Saprissa sufrió una dura derrota ante Cartaginés, pero Jefferson Brenes parece tener la mira puesta en un horizonte más lejano

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Por Milton Montenegro
Cartaginés vs. Saprissa
Este es el gol de Jefferson Brenes que abrió el marcador en el partido de Saprissa ante Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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