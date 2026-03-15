Jefferson Brenes ya está pensando en la final: vea la curiosa respuesta del volante de Saprissa tras la derrota

Este es el gol de Jefferson Brenes que abrió el marcador en el partido de Saprissa ante Cartaginés.

Jefferson Brenes fue protagonista en el partido entre Cartaginés y Saprissa, al aportar la anotación de los morados, pero después del encuentro emitió unas declaraciones que también llamaron la atención.

Brenes se encargó de abrir el marcador al minuto 45+4, con un trallazo al primer poste que el arquero Kevin Briceño no pudo detener. Posteriormente, en el segundo tiempo, los brumosos dieron vuelta al marcador y así se dejaron los tres puntos y el liderato.

Tras el compromiso, Jefferson atendió una de las llamadas entrevistas flash sobre el terreno de juego, apenas minutos después del pitazo final. Son declaraciones en caliente, sin que el jugador tenga mucho tiempo para procesar lo que acaba de ocurrir sobre el césped.

Quizás por eso Brenes emitió un criterio que ya está generando muchas reacciones.

“Hay que respetar al rival, teníamos un gran rival como Cartaginés. No hay que poner excusas, el clima estaba pesado y todo, pero creo que nos ganan en detalles”. Hasta ahí todo normal. Pero después añadió: “Al final de cuentas nos estamos preparando para la final”.

Lo llamativo es que el volante de Saprissa aludiera con tanta certeza a la final, cuando todavía se disputa la etapa de clasificación; los morados son terceros en la tabla, tres puntos encima de Alajuelense y cuatro de San Carlos y Sporting. Estos dos últimos luchan por meterse dentro del grupo de cuatro elegidos.

En todo caso, Brenes prosiguió con su idea de estar pensando más a largo plazo, aunque todavía no tengan segura la clasificación.

“Esos detalles hay que corregir, ojalá que pasen ahorita y no en una semifinal o una final, estamos muy dolidos por la derrota”, afirmó ante la consulta de Gabriela Jiménez de Teletica.

Jefferson Brenes es uno de los jugadores convocados por el entrenador Fernando Batista a su primer microciclo de trabajo con la Selección a partir de este lunes 16 de marzo.