Jefferson Brenes encara a quienes siguen criticando que lleve el ‘10’ de Alonso Solís

Jefferson Brenes vuelve a sentirse protagonista en Saprissa. El volante, que el domingo marcó el segundo tanto en la goleada 4-0 de los morados ante Pérez Zeledón, atraviesa una etapa de reivindicación personal y deportiva que lo tiene nuevamente en la órbita de la Selección Nacional.

Con su habitual serenidad, Brenes reconoció que las semanas recientes han sido de crecimiento constante. Sus goles y buenos partidos lo han devuelto a ese nivel que la afición le pedía desde hace tiempo, pero también le devolvieron la confianza que había perdido por falta de minutos.

“En lo personal me he sentido bien. He hecho goles en los juegos anteriores, igual ante Pérez Zeledón. Anoté en San Carlos y lo hice en el Torneo de Copa, y eso me llena de confianza. Ya me estoy sintiendo poco a poco como el Jefferson al que la afición estaba acostumbrada”, explicó tras el encuentro en Tibás.

Esa sensación de “volver” va más allá del rendimiento en la cancha. Brenes confesó que aún no llega a su cien por ciento, pero siente que el camino es el correcto.

“Creo que estoy volviendo. Apenas me están llamando a la Selección, no he llegado al cien por ciento, pero la única manera es jugando, preparándome, tomando minutos… y eso me llena de confianza al hacer las cosas bien en mi club”, agregó.

El volante sabe que la camiseta número 10 tiene un peso especial en Saprissa. La heredó de Alonso Solís, una de las figuras más queridas en la historia del equipo, y entiende que eso lo coloca bajo la lupa cada vez que pisa el campo.

“Quizá las críticas han venido porque llevo el número 10, pero uno sabe que tiene otro peso y que los ojos van a estar encima. Me siento mejor físicamente y con la confianza que quizá no tenía en torneos anteriores”, admitió.

Jefferson Brenes habla de su nivel

El mediocampista mostró madurez al abordar las críticas recibidas en los últimos torneos. Reconoció que parte de la frustración venía de no sentir continuidad, pero agradeció la confianza que le ha dado el entrenador Hernán Medford para recuperar ritmo y protagonismo.

“Las críticas hacia mí eran por llevar el número 10; obviamente también por el rendimiento. Pero ya Solís lo guindó ahí, él es el ídolo, el que siempre van a recordar. Yo me motivo al portar ese número por todo lo que significó en la historia del club. Entré en frustración porque las cosas no me salían, pero ¿cómo me iban a salir si no me daban minutos? Entendía las críticas, pero ahora, con minutos y la confianza de Hernán, me voy sintiendo bien. Si me tienen que criticar por mi nivel, que lo hagan, porque eso me ayuda a levantar”, expresó.

Jefferson Brenes festejó con Marcelo Tulbovitz, preparador físico del Deportivo Saprissa, el golazo que le anotó a Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Más allá del significado simbólico del dorsal, Brenes se dedicó a recuperar su mejor versión desde lo futbolístico y lo mental. En el juego contra Pérez Zeledón fue clave en la recuperación de pelota y en la conducción del mediocampo, además de aportar un gol que sirvió para destrabar el marcador.

“No nos desesperamos. Estábamos llegando con claridad, pero sabíamos que debíamos tomar mejores decisiones en el último cuarto de cancha, incluso yo. Tuvimos que bajar la ansiedad, pero llegaron los goles y fue una recompensa, porque hicimos todo lo posible por ganar el partido”, añadió.

Jefferson Brenes se ha convertido en una pieza importante dentro del engranaje morado. Aunque reconoció que aún no está en su punto máximo, su rendimiento reciente y su fortaleza anímica empiezan a confirmar que el número 10 de Saprissa vuelve a brillar con luz propia.

“No estoy en mi mejor nivel, no estoy consolidado, pero tomo las cosas con tranquilidad”, concluyó, dejando claro que su meta no es solo mantener la confianza, sino sostenerla con rendimiento y liderazgo.

Jefferson Brenes dijo que está alcanzando su mejor nivel, gracias a la confianza que le ha dado Hernán Medford. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para Brenes, la solidez del camerino morado es una de las razones por las que Saprissa recuperó su mejor forma en el campeonato. Aseguró que el grupo está enfocado en cerrar fuerte el torneo y evitar tropiezos en las últimas jornadas.

“Cerramos puertas al final del torneo; vienen partidos donde no podemos tropezar. El objetivo es clasificar, meternos dentro de los cuatro, y si tenemos el chance de cerrar como líderes, bien. El camerino está tranquilo, motivado y unido, y eso se refleja en la cancha. Cuando alguno anota, todos celebramos juntos, incluidos los del banquillo; y cuando alguien entra, llega a aportar”, remarcó.

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