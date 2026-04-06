Puro Deporte

Jefferson Brenes encara a quienes siguen criticando que lleve el ‘10’ de Alonso Solís

El volante reconoció que todavía le falta para alcanzar el cien por ciento de rendimiento

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Por Milton Montenegro

Jefferson Brenes vuelve a sentirse protagonista en Saprissa. El volante, que el domingo marcó el segundo tanto en la goleada 4-0 de los morados ante Pérez Zeledón, atraviesa una etapa de reivindicación personal y deportiva que lo tiene nuevamente en la órbita de la Selección Nacional.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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