Jefferson Brenes confiesa lo duro de estos cuatro meses sin jugar: ‘A veces tuve que salir del camerino’

A Jefferson Brenes, volante del Deportivo Saprissa, no hay quien no le pregunte lo mismo. Cualquiera que se lo tope, incluso en una entrevista, le hace la misma consulta: ¿Cuándo vuelve a jugar?

“Todo el mundo me pregunta cuándo regreso, y en abril cumplo cuatro meses, que es el límite, porque la lesión era de cuatro a seis meses”, dijo Jefferson Brenes.

Jefferson se siente bien, ya trota, hace algunos piques y se le ilumina la mirada cuando piensa en que pronto jugará algunos minutos.

“A nosotros (los futbolistas), por hacer terapia dos veces al día, creo que se nos acortan los plazos. Espero que en abril ya pueda jugar, no sé en qué día, pero confío en estar de vuelta el próximo mes”, aseguró el mediocampista, el nuevo ‘10′ de Saprissa.

Ese momento en que reciba el alta médica y física, cuando le digan que ya está listo para entrar al terreno de juego, Jefferson quisiera que llegara de inmediato.

“Sí, la verdad, sí. No le miento, me estoy quemando por jugar, pero me enfoco en recuperarme al 100%. Me siento a un 95% y quizá el próximo mes ya pueda estar al máximo”, resaltó Jefferson, al tiempo que mostraba una gran sonrisa.

El jugador de Saprissa añadió que estos cuatro meses no han sido sencillos, sobre todo porque ha estado tan cerca de sus compañeros, incluso dentro del camerino.

“El no estar jugando se me ha hecho bien difícil. A veces voy al estadio, otras veces veo los partidos desde la casa, depende de cómo me sienta. De una u otra forma, siempre apoyo a los compañeros, pero para mí es duro. En ocasiones en que estoy en el estadio tengo esa sensación de querer jugar. Me pasan cosas por la cabeza y debo enfocarme en mí, en volver hasta estar listo. A veces he estado en el camerino con los compañeros, y al escucharlos debo salir, porque me da esa sensación de querer acelerar el proceso. Ahí es donde uno debe tener calma”, destacó Jefferson Brenes.

Jefferson Brenes ya ha estado entrenando y dijo que la rodilla derecha le ha respondido muy bien. (Jose Cordero)

Brenes se lesionó en la semifinal del campeonato pasado, en el partido contra San Carlos en el Estadio Ricardo Saprissa, y todavía no se explica cómo se lesionó la rodilla derecha de esa forma.

“Dios sabe por qué pasan las cosas. Venía en buen nivel y me pasó una lesión tan sin gracia, una lesión en la que doy el pase y se me trabó la rodilla. Quizá no esperaba que fuera grave, pero al hacerme la artroscopia tenía un 80% roto el menisco y me hicieron 12 puntadas. El doctor me dijo que en este tipo de lesiones normalmente hace 7 u 8 puntadas, pero que la mía fue la más grande”, manifestó Brenes, quien no reprocha nada, sino que cuenta los días para poder regresar.

“Ya lo acepté. Lo que pasó, ahí quedó. Quiero volver a mi nivel, estar con el equipo, quiero estar en la cancha, es la verdad. Deseo jugar, tener la posibilidad de regresar a la Selección. Ya veremos qué pasa”, dijo Jefferson Brenes.

Jefferson se ejercita, camina, trota, corre un poco y tiene buenas sensaciones. La rodilla no lo ha incomodado y, por eso, el volante se ve pronto en la cancha como si nada hubiera pasado.

“Me he sentido bien, la rodilla me ha respondido. Ahora solo es cuestión de llegar a los tiempos y cumplir los cuatro meses en abril. Antes, como a inicios de este mes, quería estar en la cancha y recuerdo que discutí con la parte médica porque me sentía bien y quería entrar ya, pero quizá por dentro la lesión no estaba curada”, señaló Jefferson.

El jugador entendió que no podía acelerar el proceso. Tuvo que cerrar los puños, quizá hasta morderse la lengua y seguir la terapia con paciencia. Tiempo al tiempo, se suele decir, y el momento para Jefferson Brenes está por llegar.

