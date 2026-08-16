Jefferson Brenes ‘baña’ a Kevin Briceño: vea el golazo que tiene ganando a Saprissa

Saprissa consiguió nuevamente la ventaja en el marcador cuando Jefferson Brenes hizo una genialidad al minuto 34 de partido y bañó a Kevin Briceño.
Apenas los brumosos habían empatado gracias a una anotación de Alonso Hernández, pero al mediocampista morado le quedó un balón picando en las afueras del área. Ante esto, volvió a ver hacia el marco, observó a Briceño y colocó el esférico por encima del portero.
El gol le permitió a Saprissa tomar ventaja de 2-1, cuando está a punto de terminar el primer tiempo.
⏰ 34' Golazo de Jefferson Brenes para volver a poner arriba a los morados, su segundo gol en la noche. pic.twitter.com/QG4bATfKdP— FUTV (@FUTVCR) August 16, 2026