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Jefferson Brenes ‘baña’ a Kevin Briceño: vea el golazo que tiene ganando a Saprissa

Saprissa le está ganando a Cartaginés con un golazo de Jefferson Brenes desde fuera del área

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Por Esteban Valverde
15/08/2026, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 4 del torneo de apertura 2026 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Jefferson Brenes fue felicitado por Newton Williams. (Jose Cordero/José Cordero)







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SaprissaCartaginésJefferson BrenesTorneo Apertura 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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