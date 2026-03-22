Puro Deporte

Jason Huertas meditó un prematuro retiro sin pensar que la gloria deportiva lo esperaba

El ciclista Jason Huertas, campeón panamericano de ruta, explicó el motivo por el cual iba a colgar su bicicleta

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Por Juan Diego Villarreal
Jason Huertas Ciclista Campeón Panamericano de ruta 2026 Montería, Colombia 22 de marzo del 2026 Fotografía: Anderson Bonilla/Ciclismo en Línea
Jason Huertas festeja en el podio su título de campeón panamericano de ruta, obtenido este domingo en Montería, Colombia. (La Nación/Fotografía: Anderson Bonilla/Ciclismo en Línea)







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Jason HuertasCampeón panamericano de rutaMontería, Colombia 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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