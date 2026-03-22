Jason Huertas meditó un prematuro retiro sin pensar que la gloria deportiva lo esperaba

Jason Huertas festeja en el podio su título de campeón panamericano de ruta, obtenido este domingo en Montería, Colombia.

El pedalista costarricense Jason Huertas Araya estaba sumamente feliz tras coronarse campeón panamericano de ciclismo de ruta en Montería, Colombia, luego de un gran embalaje en el que se impuso a los favoritos.

Jason, quien en 2025 había ganado la medalla de bronce en el Panamericano en Montevideo, Uruguay, ya se había coronado campeón panamericano junior de ruta en Monterrey, México, en 2016. Sin embargo, estuvo a punto de no participar, pues por su mente rondó la idea del retiro.

El oriundo de Las Brisas de Zarcero, quien recién se estrenó como papá, meditó no seguir en el ciclismo para dedicarse a su familia y darles lo mejor, lo cual considera difícil si continúa en este deporte.

“La verdad, estaba meditando dejar el ciclismo. Hace un mes y medio nació mi hijo y la situación económica me impulsaba a retirarme. Quiero darle lo mejor a mi familia y, a veces, es difícil mientras uno se dedica al ciclismo. Pero al final decidí representar a mi país”, expresó Huertas en el canal RCN de Colombia.

El pedalista del equipo Manza Té - La Selva indicó que tampoco quería alejarse del ciclismo sin volver a celebrar un campeonato continental, como lo hizo en Aguascalientes, México, en 2016.

“Aquel momento fue mágico para mí. Quería sentir de nuevo esa sensación y ahora, en Colombia, nuevamente lo logramos. El título se lo dedico a mi hijo, a mi familia que siempre me ha apoyado”, añadió Huertas.

Sobre la estrategia de carrera, Jason explicó que, en un principio, la idea era mantenerse a la expectativa, dejar a Colombia controlar la carrera e incluso, en algún momento, uno de sus compañeros colaboró en neutralizar una fuga.

La intención era llegar bien al final, por lo que siempre se mantuvo a la rueda de los nacionales Donovan Ramírez, Gabriel Rojas y Daniel Bonilla, quien estuvo muy activo colaborando con la hidratación de sus coequiperos.

“La carrera la afrontamos con tranquilidad; nos quedamos atrás, nos desentendimos, como decimos nosotros. Faltando cinco kilómetros empezó el tren tico a trabajar. Busqué posicionarme para que no me encerraran. Observé un hueco por la izquierda y, en el sprint, me adelanté y salí decidido a ganar, y lo logramos”, confesó Huertas con emoción.

Jason también agradeció la labor de su equipo en la competencia de 206 kilómetros y recalcó el esfuerzo de todos por ganar una medalla.

“El sprint a veces es de suerte. Fue un trabajo de equipo y mis compañeros hicieron un gran trabajo. Sé que a mi amigo Álvaro (Gaviria) le habría gustado ganar en su casa, pero no se pudo”, declaró Huertas.