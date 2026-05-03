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Jannik Sinner vs. Alexander Zverev: Canal para ver ahora mismo la final del Masters 1000 de Madrid

El título del cuarto Masters 1000 de la temporada está en juego: ¿Será de Jannik Sinner o Alexander Zverev?

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Por La Nación / Argentina / GDA y Fanny Tayver Marín
Los tenistas Alexander Zverev y Jannik Sinner protagonizan un partido atractivo en la final del Masters 1000 de Madrid.
Los tenistas Alexander Zverev y Jannik Sinner protagonizan un partido atractivo en la final del Masters 1000 de Madrid. (OSCAR DEL POZO/AFP)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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