Jannik Sinner vs. Alexander Zverev: Canal para ver ahora mismo la final del Masters 1000 de Madrid

Los tenistas Alexander Zverev y Jannik Sinner protagonizan un partido atractivo en la final del Masters 1000 de Madrid.

Jannik Sinner y Alexander Zverev convocan a los amantes del tenis a una cita imperdible este domingo 3 de mayo. En la Caja Mágica de Madrid, ellos están frente a frente, en busca del título del cuarto Masters 1000 de la temporada.

El encuentro tiene tintes de partidazo, si se toma en cuenta que el duelo presenta una previa plena de éxitos para el italiano, número uno del mundo.

La final entre Jannik Sinner y Alexander Zverev empezó a las 9 a. m. (hora de Costa Rica) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, o por streaming en Disney+ Premium.

Sinner acumula 27 consecutivas en Masters 1000, una racha que lo ubica en el tercer lugar histórico, solo por detrás de Novak Djokovic (31) y Roger Federer (29), y por delante de Rafael Nadal (23), los integrantes del Big 3.

Además, con 24 años, se convirtió en el tenista más joven en alcanzar al menos una final en los nueve torneos de esta categoría del calendario, una marca que solo habían logrado Federer, Nadal y Djokovic, justamente. A eso se suma que es el primer jugador nacido en la década del 2000 en llegar a las 350 victorias en el circuito.

“Estoy muy contento. Nunca es fácil jugar unas semifinales. Arthur Fils (su rival de turno) es uno de los mejores jugadores del mundo ahora mismo. Agradezco mucho el apoyo, como siempre. Es muy especial jugar aquí. Es mi primera vez en la final y significa mucho”, expresó Sinner tras el encuentro anterior.

Luego, agregó: “Traté de ser muy agresivo, me sentí muy cómodo en el retorno y en el segundo set empezó a servir mejor, así que fue más difícil, pero estoy muy feliz sobre la performance general”.

El italiano, el primero en conseguir su boleto a la definición, se impuso al jugador 25° del mundo por 6-2 y 6-4. Persigue su primer título en la capital española que, a su vez, sería el noveno Masters 1000 de su carrera y el cuarto este año, ya que ganó los tres que se disputaron hasta el momento: Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Posteriormente, el alemán Zverev (3°), dejó fuera de competencia a la revelación de esta edición, el belga Alexander Blockx (69°), por 6-2 y 7-5.

Busca su octavo trofeo de esta categoría y, a su vez, el tercero en Madrid, donde fue campeón en 2018 (le ganó al austríaco Dominic Thiem por doble 6-4 en la final) y 2021 (derrotó al italiano Matteo Berrettini por 6-7 (8), 6-4 y 6-3 en la definición).

El camino de Sinner hacia la final

Segunda ronda : 7-6 (6), 6-1 y 6-4 al francés Benjamin Bonzi (104°).

: 7-6 (6), 6-1 y 6-4 al francés Benjamin Bonzi (104°). Tercera ronda : 6-2 y 6-3 al danés Elmer Moller (169°).

: 6-2 y 6-3 al danés Elmer Moller (169°). Octavos de final : 6-2 y 7-5 al británico Cameron Norrie (23°).

: 6-2 y 7-5 al británico Cameron Norrie (23°). Cuartos de final : 6-2 y 7-6 (0) al español Rafael Jódar (42°).

: 6-2 y 7-6 (0) al español Rafael Jódar (42°). Semifinal: 6-2 y 6-4 al francés Arthur Fils (25°).

El camino de Zverev hacia la final

Segunda ronda : 6-1, 3-6 y 6-3 al argentino Mariano Navone (45°).

: 6-1, 3-6 y 6-3 al argentino Mariano Navone (45°). Tercera ronda : 6-3 y 7-6 (2) al francés Terence Atmane (47°).

: 6-3 y 7-6 (2) al francés Terence Atmane (47°). Octavos de final: 6-4, 6-7 (4) y 6-3 al checo Jakub Mensik (27°).

El historial entre Sinner y Zverev tiene al italiano como dominador, con nueve victorias contra cuatro del alemán. El actual N° 1 del mundo ganó los últimos ocho enfrentamientos entre ambos, el más reciente en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo por 6-1 y 6-4. El último triunfo de ‘Sascha’ fue en los octavos de final de US Open 2023, por 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 y 6-3.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Madrid