Jamaiquino se adueña de torneo profesional de tenis realizado en Costa Rica

El sembrado número tres del torneo de tenis profesional M15 San José, el jamaiquino Blaise Bicknell, se dejó el título de sencillos este sábado al vencer al dominicano Nick Hardt por 2 sets a 0, con parciales de 6-2 y 6-4, en un partido realizado en el Centro Nacional de Tenis, en La Sabana.

Blaise demostró cabeza fría en su juego; lo manejó muy bien durante los dos sets, no tuvo mayores complicaciones y supo resolver los momentos en que su rival intentó reaccionar. Al final, celebró en tierra tica.

Hardt, por su parte, no se encontró en la cancha. Tuvo un mal primer set y en el segundo peleó un poco más, pero no fue suficiente.

“Fue un torneo increíble, lo disfruté mucho y, sobre todo, haberlo ganado representa mucho para mí. Agradezco a la Federación, al país y a su gente; me gustó mucho jugar aquí, me voy feliz”, sentenció Blaise Bicknell, quien se ubica en el puesto 463 del ranking ATP, de acuerdo a un comunicado enviado por el periodista Alexander Loría.

Por otra parte, en la categoría de dobles, Robert Strombachs (Alemania)/Johannes Seeman (Estonia) se dejaron el título tras vencer a Juan Bolívar (Colombia)/Juan Fuentes (El Salvador) por 2-1, con parciales de 6-4, 4-6 y 10-8.

Los latinos dieron pelea de principio a fin y dejaron muy buenas sensaciones en el certamen, sobre todo por el futuro que les espera a ambos, tomando en cuenta que son sus primeras experiencias profesionales.

El M15 San José otorgó 15 puntos en el ranking y repartió $15 mil en premios. Este torneo se realizó gracias al apoyo de la empresa privada, el Icoder y la Federación Costarricense de Tenis.

El M15 San José, que inició el pasado domingo con la llave de clasificación, le dio la oportunidad a cuatro jugadores ticos de sumar experiencia, como fueron los casos de Alberto Mora, Sebastián Quirós, Ignacio Garnier y Julián Garnier. Aunque no lograron clasificar a la llave principal, sumaron experiencia a nivel profesional.

Quien sí logró entrar sembrado a la llave principal fue Jesse Flores, que avanzó a los octavos de final al vencer a Cristopher Papa, de Estados Unidos, por 2 sets a 0, con parciales de 6-4 y 6-3. Sin embargo, no pudo avanzar a cuartos de final, al caer ante el jamaiquino Blaise Bicknell, campeón del torneo.

En dobles, los nacionales Alberto Mora/Ignacio Garnier y Jesse Flores/Ignacio Garnier también vieron acción, pero no superaron la primera ronda.