El tenis profesional resurge en Costa Rica con dos eventos de alto nivel

El tenista costarricense Jesse Flores, campeón de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, ganó un partido y perdió otro, en el Torneo M25 que se realiza en las canchas del Costa Rica Country Club.

El tenis profesional regresó a las canchas del Costa Rica Country Club al convertirse en la sede del Torneo M25 del Circuito Mundial de Tenis de la Federación Internacional de Tenis (ITF), cuya gran final se disputará este sábado 21 de febrero en ese mismo escenario.

Sin duda, uno de los grandes atractivos del torneo masculino será la premiación, que contará con una bolsa de $30.000 (₡14,5 millones), lo que refleja el compromiso de la organización por elevar el nivel del tenis profesional en la región, tanto en la categoría individual como en dobles.

Además del premio económico en disputa, el torneo otorgará 50 puntos en sencillos y 49 en dobles para el ranking mundial ATP, lo cual será clave para la clasificación de los ganadores a eventos internacionales durante la presente temporada, como los torneos ATP Challenger Tour,

El formato de competencia está conformado por 32 jugadores en sencillos y 16 parejas en dobles. En total, 25 países están representados en el certamen. El único costarricense en acción fue Jesse Flores, campeón de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Flores, en la primera ronda, venció al estadounidense Zachary Foster con parciales de 7-5, 4-6 y 7-6; sin embargo, en la segunda ronda cayó ante el también estadounidense Daniel Milavsky por 6-3 y 6-4.

En dobles, Jesse Flores y el estadounidense Andrew Fenty cayeron frente a los estadounidenses Jeffrey Fradkin y Gavin Young por 6-2 y 6-4.

La final del certamen se llevará a cabo este sábado 21 de febrero en el Costa Rica Country Club, en horario por confirmar. La entrada es gratuita y habrá disponibilidad de parqueo.

El torneo cuenta con el apoyo de la Federación Costarricense de Tenis (FCT) y el Circuito Mundial de Tenis de la ITF.

Un torneo profesional más

La iniciativa de realizar eventos profesionales no concluye con el Torneo M25, pues a partir del domingo 22 de febrero se efectuará el Torneo M15 San José, que se disputará en las canchas del Centro Nacional de Tenis, en el Parque Metropolitano La Sabana.

El certamen forma parte del ITF World Tennis Tour, circuito que reúne a jugadores profesionales de 20 países y que representa un paso clave en el desarrollo de sus carreras rumbo a las grandes competencias del calendario mundial.

El M15 significa que el torneo otorgará 15 puntos para el ranking ATP y $15.000 (₡7,2 millones) en premios.

“Este torneo va a tener un gran impacto, no solo por la alegría de traer un torneo profesional gratuito para todo el público, en las seis canchas que tenemos, sino también porque seguimos posicionando al país en el deporte. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo del ICODER y de la empresa privada”, dijo Carlos Bravo, presidente de la Federación Costarricense de Tenis.