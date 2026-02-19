Puro Deporte

El tenis profesional resurge en Costa Rica con dos eventos de alto nivel

Las canchas del Costa Roca County Club y de La Sabana albergarán dos torneos profesionales de la ITF

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 Jesse Flores Tenis Medalla de oro 20 de octubre del 2025 Fotografía: Comité Olímpico
El tenista costarricense Jesse Flores, campeón de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, ganó un partido y perdió otro, en el Torneo M25 que se realiza en las canchas del Costa Rica Country Club. (La Nación/Fotografía: Comité Olímpico)







