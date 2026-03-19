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Jamaica vs. Costa Rica: Hora y canal para ver a la ‘Sele’ en la eliminatoria mundialista

La Selección de Costa Rica se juega entre este jueves y el próximo domingo el boleto al Mundial 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Nubia Medina (11) celebra con Isska Chaverri (6). Ambas integran la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica.
Nubia Medina (11) celebra con Isska Chaverri (6). Ambas integran la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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