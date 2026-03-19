Jamaica vs. Costa Rica: Hora y canal para ver a la ‘Sele’ en la eliminatoria mundialista

La Selección de Costa Rica continúa su camino al Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2026 y este jueves 19 de marzo sostendrá un partido clave ante Jamaica.

Después de la victoria contra Panamá, la “Sele” se enfrentará contra Jamaica a partir de las 12:36 p. m., en su segunda pressentación en la ronda final del clasificatorio de Concacaf.

Este partido será transmitido por ESPN y también podrá verse a través de Disney+. Recuerde que este Premundial se efectúa en territorio nacional, en el Complejo de la Federación Costarricense de Fútbol (Proyecto Gol).

Costa Rica se encuentra en el grupo C, junto a Panamá, Jamaica y México. Además, están en competencia Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, El Salvador, Bermuds y Nicaragua.

Los líderes de cada grupo y el segundo mejor lugar obtendrán la clasificación a la Copa del Mundo.

En la primera jornada, México goleó 9-0 a Jamaica; mientras que Costa Rica venció 3-1 a Panamá.

Para este jueves, mientras que la Sele Sub-17 se enfrenta a las caribeñas en la cancha número uno, en el campo número dos se efectuará el partido entre México y Panamá.

Mientras que el domingo 22 de marzo, a las 3:06 p. m., será el juego entre Costa Rica y México.