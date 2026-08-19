Jafet Soto y su dardo a Alajuelense y Saprissa: ‘Seguramente el rating de la televisión estuvo buenísimo’

Jafet Soto aseguró que ante el Real Estelí tomaron riesgos en defensa, pero lograron sacar adelante al compromiso por la mística del grupo.

El entrenador del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, luego de la victoria como visitante ante el Real Estelí (0-2) por la Copa Centroamericana, no desaprovechó la oportunidad para enviarles un mensaje a sus detractores.

Los rojiamarillos debían ganar para mantener sus opciones de clasificar a la segunda fase del torneo de clubes de la región. De lo contrario, habrían quedado eliminados en la primera fase por segundo año consecutivo.

No obstante, los florenses lograron imponerse en el Estadio Independencia, donde el Tren del Norte se mantenía invicto desde hacía tres años, cuando cayó ante Alajuelense (0-3) en el partido de ida de la final de 2023.

Por su parte, el Deportivo Saprissa había perdido ante el Real Estelí en dos oportunidades, con marcadores de 1-0 y 2-1. Mientras el Team en su anterior visita igualó 0-0, en el 2024.

“Seguramente el rating de la televisión estuvo buenísimo, porque fijo nos estaban viendo los otros dos equipos importantes de Costa Rica, más toda la afición nuestra. Creo que el rating estuvo buenísimo en Costa Rica. Todos tenían la nota preparada (sobre la eliminación del Herediano), pero lamentablemente no”, dijo Soto.

En la conferencia de prensa posterior al compromiso, Jafet continuó con su intervención:

“Sé que les gusta hacer leña del árbol caído. Hemos ganado tres de cuatro campeonatos y, obviamente, todos los que están allí quieren mancillar y sacarle el mayor provecho (al mal momento del Team). Algunos dicen que no somos importantes, pero hablan de nosotros todos los días, hablan de mí todos los días. ¿Entonces?”, agregó.

Sufrir y tomar riesgos

Jafet indicó que el partido fue complicado, sobre todo en el segundo tiempo, cuando el Real Estelí, perdiendo 0-1, encimó al Team y lo tuvo defendiéndose en su propia área. Sin embargo, los florenses supieron aguantar e incluso aumentaron la ventaja a 0-2 en el cierre del compromiso.

“Cuando teníamos encima al Real Estelí, reconozco el riesgo que estábamos corriendo porque ellos cambiaron los laterales por volantes y arriesgaron bastante. Tuvimos la personalidad para aguantar, porque hay que sufrir y aquí han venido a sufrir otros, para no nombrarlos, y nosotros también hemos sufrido”, recalcó Soto.

Sobre la estrategia para doblegar al Tren del Norte, el timonel florense aseguró que los jugadores creyeron en el plan de juego.

“Y eso que no sé nada de táctica, como dijo uno de los entrenadores que pasó por este equipo. Que no sé nada. Me parece que creer en el plan de juego, creer en lo que se estaba haciendo, fue clave. Pero también tener los jugadores que tenemos. Ver a Allan Cruz, Randall Leal, Elías Aguilar, Aarón Murillo, después a Ronaldo Araya, a Eduardo Juárez, al chiquito Santiago Vargas, Aarón Suárez y Keysher Fuller”, aseguró.

Al consultarle sobre la mala racha que tenían ante el Real Estelí, al cual no habían derrotado y que en dos oportunidades eliminó al Herediano de competencias internacionales, el estratega florense indicó que sabía que estaban más cerca de lograr vencer a sus rivales.

“Si bien es cierto, la mayoría de los partidos de esa racha eran empates. Tampoco nos habían ganado (en 2020 los florenses perdieron 0-1 ante el Real Estelí en el Estadio Nacional, por la denominada Liga Concacaf, y quedaron fuera de la competición)”.

Comportarse como campeones

Más adelante, Jafet añadió: “Creo que estábamos más cerca (de triunfar). Si el equipo tenía ese orden y se controlaba la intensidad del partido, siento que el plan de juego se fue prestando a lo que pudimos trabajar y les dimos a los jugadores las herramientas que necesitaban, dándole mucho valor a la mística”.

Jafet también destacó el trabajo de sus jugadores, a quienes elogió por su entrega durante el compromiso.

“La diferencia la hizo el recordar quiénes somos, de dónde venimos. Somos los campeones de Costa Rica y hoy nos comportamos como eso. Este equipo tiene una esencia, tiene una mística. No un campeonato atrás, sino desde hace 16 años que llegamos acá y que hicimos este proyecto”, declaró Soto.

El jerarca florense, quien terminó su interinato de dos partidos al derrotar al Real Estelí, comentó que una golondrina no hace verano, pero que esos golpes en la mesa son los que los hacen diferentes.

“Cuando alguien está aquí en la posición de entrenador, nosotros siempre le damos la mística que mantenemos y el entrenador que venga tiene que entender muy bien que la mística es más importante que cualquier persona. Cuando esa mística es trastocada, cuando ya no está en el equipo, nos toca intervenir el equipo y hoy lo demostramos”, enfatizó Soto.

Finalmente, cuando se le consultó a qué atribuyó la victoria y sobre la importancia de mantener la humildad, Jafet destacó que deben poner los pies sobre la tierra. El Herediano suma cuatro puntos en el campeonato nacional y cuatro en la Copa Centroamericana, y dependerá de los resultados de la próxima semana para seguir con vida en el torneo regional.

“¿Cuál fue el mejor acto de humildad para jugar este partido?”

“Respetar al rival que teníamos. Nos preparamos de la mejor forma para enfrentar al mejor Estelí y fue el que vimos hoy en la cancha. Nosotros tuvimos la capacidad para anotar dos goles. Ahora debemos esperar que Dios y el fútbol nos den la esperanza de seguir en esta Copa Centroamericana”, declaró Soto.