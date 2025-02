Jafet Soto tira dardo venenoso a Alexandre Guimaraes sin nombrarlo

Aquellas palabras de Elías Aguilar cuando dijo que el Club Sport Herediano ni siquiera merecía clasificar en el torneo pasado se volvieron claves para que los rojiamarillos terminaran alcanzando esa estrella 30 en la casa de Liga Deportiva Alajuelense, algo que le supo de maravilla a Jafet Soto, quien le ganó el pulso en el banquillo a Alexandre Guimaraes.

El presidente de Fuerza Herediana volvió cuatro años después a los micrófonos del programa 120 Minutos de Monumental y le tiró un dardo venenoso a Guima sin necesidad de nombrarlo, porque es más que claro que sus palabras iban dirigidas hacia el técnico de la Liga.

Antes de eso, explicó que el Team estaba en el fondo y ya no podía caer más al consumar la clasificación, sino que al contrario, era una oportunidad única para agarrar hacia arriba.

Como semifinalista, Herediano sintió que de verdad tenía un chance importante. Jafet Soto dio méritos a los jugadores por la forma en la que creció el equipo.

Admitió que no les gusta llegar así, pero que a la vez, los florenses se volvieron especialistas en aprovechar ciertos momentos que han vivido a lo largo de 12 años en Fuerza Herediana, después de lo que él mismo definió como algunos “garrotazos”.

Jafet Soto estaba sentado en el banquillo y por eso también fue un título diferente para él. Al referirse a eso, claramente fue cuando lanzó un misil contra Alexandre Guimaraes.

“Yo creo que hay una madurez y no tengo que andar por Asia, ni por Medio Oriente para aprender del fútbol, porque tuve grandes maestros, grandes entrenadores que son mis amigos actualmente y me gusta escucharlos.

”El egocentrismo en el fútbol al menos de mi parte no existe, existe siempre conversar, siempre escuchar, siempre la crítica constructiva y la verdad que es una etapa diferente como técnico, una madurez distinta, disfruté mucho las semifinales, la final y la gran final”, comentó Jafet Soto, soltando una indirecta bastante directa.

Confesó que esos partidos decisivos del torneo pasado los disfrutó como nunca y que también sufrió, pero un sabor distinto.

“Es un sufrimiento rico, es un sufrimiento diferente. Lo sufrí rico, sabroso, muy tranquilo con el equipo, muy convencido con lo que se venía haciendo y con el crecimiento del equipo”, citó.

También dijo que todo fue muy satisfactorio por la respuesta de su afición, de los jugadores, y el apoyo que siempre ha tenido de Fuerza Herediana, de la Junta Directiva, de Aquil Alí y de Orlando Moreira.

“Hasta cierto punto había perdido credibilidad con algunos aficionados, los mínimos, pero también muy satisfecho de que llegaran, me buscaran y me dijeran yo no tengo que celebrar porque no creí. Así llegaron un montón de aficionados a mi oficina, que es de puertas abiertas, pero yo les dije que sí debían celebrar. Es un campeonato delicioso, costó mucho y sabe más”, recalcó.

Cumplida esa misión, delegó funciones. Herediano contrató a Alexander Vargas como técnico y a Gustavo Pérez como gerente deportivo. Jafet Soto se mantiene como presidente de Fuerza Herediana y como gerente general, dándole énfasis al nuevo estadio.

Lo que dejó claro una vez más es que ser entrenador no le gusta y no le interesa. Ahí fue donde reveló que tuvo ofertas de Colombia y México para dirigir en esos países, pero las rechazó.

“No me llama la atención, apenas se dieron cuenta de que salí de técnico tuve dos acercamientos muy fuertes y a mí me gusta lo que hago, me gusta la parte administrativa. Yo soy comerciante, me gusta vender; me gusta llevar patrocinadores al equipo, terminar el estadio, que es un gran reto que tenemos los directivos de Fuerza Herediana”, indicó.

Su felicidad es ver que Herediano crece y que el equipo va ganando afición. Por todo lo hecho hasta ahora y lo que tiene en mente, se siente convencido de que el nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero será la cereza en el pastel.

“Jamás le cobré un colón al Herediano después de que regresé de México. Para mí es una satisfacción, así lo sigo viviendo. Todos tenemos derecho, hay los que viven del fútbol, que tienen todo su derecho, los que vivimos para el fútbol y los que no me gustan que son los vividores del fútbol, que hay un montón, y esos hay que irlos sacando del fútbol”, apuntó.

También dijo que a lo largo de estos años le han llegado ofertas del fútbol mexicano, para ser gerente deportivo, pero las ha rechazado. No dio nombres en específico, solo que venían de dos o tres equipos con los que jugó.

“He ganado trece títulos en menos de doce años, volvimos al equipo al lugar que merece. No tuve la fortuna de ser oficialmente campeón en 1992-1993 pero estaba en ese equipo. No fui campeón como jugador oficialmente, pero le devolví la grandeza a este equipo.

”Se la devolvimos, en menos de diez años, ganando campeonatos, ganando torneos internacionales, Supercopa, campeonatos nacionales, ganándole a los acérrimos rivales nuestros y haciendo un estadio”, concluyó Jafet Soto.