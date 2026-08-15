Jafet Soto sorprende con muchos cambios en su regreso al banquillo del Herediano y sin Marcel

Jafet Soto vuelve al banquillo del Herediano, tras la salida del técnico José Giacone.

El ahora entrenador del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, dio a conocer su primera alineación en el Torneo Apertura 2026 y sorprendió con varios cambios respecto a los anteriores compromisos del certamen para enfrentar a San Carlos (8 p. m.), en su regreso al banquillo florense.

Jafet, quien sustituyó a José Giacone, realizó una serie de variantes, pensando también en el partido de la Copa Centroamericana ante el Real Estelí de Nicaragua, el próximo martes 18 de agosto, en el Estadio Independencia de Estelí.

Las variantes van desde el guardameta Anthony Walker hasta el defensor Reggy Rivera, quien disputará su primer partido como titular con el Team ante su exequipo, San Carlos. También destaca la presencia del juvenil Kionel Estrada.

La alineación del Herediano es la siguiente: Anthony Walker, Reggy Rivera, Getsel Montes, Keyner Brown, Everardo Rubio, Sergio Rodríguez, Aarón Murillo, Allan Cruz, Randall Leal, Kionel Estrada y Elías Aguilar. Director técnico: Jafet Soto.

En el banquillo quedarán a la espera Dany Carvajal, Haxzel Quirós, Luis Ronaldo Araya, Darryl Araya, Eduardo Juárez, Aarón Suárez, Santiago Vargas, Abner Hudson, Keysher Fuller y Joyfer Chal.

Este es el primer partido sin Marcel Hernández, quien pidió su salida sorpresivamente el miércoles anterior.