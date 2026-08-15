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Jafet Soto sorprende con muchos cambios en su regreso al banquillo del Herediano y sin Marcel

El técnico del Herediano, Jafet Soto, realizó una serie de movimientos para el juego con San Carlos, pensando también en la Copa Centroamericana

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Por Juan Diego Villarreal
21/11/2025. Conferencia de prensa con Jafet Soto. Estadio Carlos Alvarado, Heredia.
Jafet Soto vuelve al banquillo del Herediano, tras la salida del técnico José Giacone. (Lilly Arce/Lilly Arce)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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