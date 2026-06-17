Jafet Soto sorprende al anunciar que ya tiene destino para su delantero cubano

El cubano Daniel Díaz debutó en el 2023 con San Carlos en la Primera División (Izq.). En la acción es marcado por el volante Dylan Flores quien entonces militaba con el Cartaginés.

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, continúa moviendo su planilla y adelantó dónde jugará uno de los futbolistas cuya ficha pertenece al Team.

Es delantero es cubano, pero no se trata de Marcel Hernández Campanioni. Durante la inauguración oficial del boulevard comercial ubicado en el sector oeste del Estadio Eladio Rosabal Cordero, Soto reveló que el atacante cubano Daniel Díaz Quiala, de 23 años, es jugador del Herediano y que disputará el próximo torneo con el Managua FC de Nicaragua.

“Desde hace un año es ficha nuestra. Jugó para Inter San Carlos y dspués lo prestamos a Quepos Cambute. Es un buen jugador y queremos que siga adquiriendo experiencia. Ya jugó en la Liga de Ascenso y ahora sumará más recorrido en el Managua FC, un club que en los últimos años ha sido campeón junto con Diriangén y Real Estelí”, comentó Soto.

Díaz inició su paso por Costa Rica en 2021 con las ligas menores de San Carlos. Posteriormente pasó al Inter San Carlos, a solicitud del técnico Douglas Sequeira, y luego militó en Quepos Cambute.

“Para mí es una nueva etapa. Vengo a trabajar y, como delantero, a aportar goles y asistencias. Mi intención es mejorar y seguir creciendo como jugador”, comentó Daniel Díaz en una entrevista publicada en la página de Facebook del Managua FC.

Actualmente, el campeón nacional cuenta con seis futbolistas extranjeros en su plantilla: el hondureño Getsel Montes; los mexicanos Sergio Rodríguez, Everardo Rubio y José de Jesús Tepa González; el cubano Marcel Hernández y el paraguayo Fernando Lesme.

Por esa razón, Díaz no entra de momento en los planes del técnico José Giacone, lo que motivó su préstamo al conjunto nicaragüense.

Incluso, el cuerpo técnico rojiamarillo, encabezado por Giacone, deberá tomar una decisión sobre cuál extranjero saldrá del equipo, de cara al Torneo Apertura 2026, ya que el reglamento permite únicamente cinco jugadores foráneos por club en la Primera División.