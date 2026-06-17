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Jafet Soto sorprende al anunciar que ya tiene destino para su delantero cubano

Jafet Soto revela detalles sobre los ajustes en la planilla rojiamarilla para la próxima campaña

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Por Juan Diego Villarreal
El atacante de San Carlos, Daniel Díaz (izquierda) y el volante de Cartaginés Dylan Flores, tuvieron un duelo parejo en el Fello Meza.
El cubano Daniel Díaz debutó en el 2023 con San Carlos en la Primera División (Izq.). En la acción es marcado por el volante Dylan Flores quien entonces militaba con el Cartaginés. (San Carlos)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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