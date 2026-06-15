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Jafet Soto defiende publicidad de bebidas alcohólicas en el deporte: ‘No es lo mismo que venderlo’

Jafet Soto, presidente de Herediano, aseguró que el propósito del proyecto de ley es generar más recursos económicos para el deporte

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Por Juan Diego Villarreal
Inauguración de Boulevar comercial y develación de placa de nuevo estadio Rosabal Cordero
Jafet Soto (izq), junto al nuevo integrante de Fuerza Herediana, Tejraj Singh Hada, durante la inauguración del boulevard comercial del estadio Eladio Rosabal Cordero. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jafet SotoHeredianoProyecto de Ley que autoriza patrocinio de marcas de bebidas alcohólicas
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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