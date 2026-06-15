Jafet Soto defiende publicidad de bebidas alcohólicas en el deporte: ‘No es lo mismo que venderlo’

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, defendió la aprobación del proyecto que autoriza el patrocinio de marcas de bebidas alcohólicas en todo tipo de eventos deportivos, así como el uso de esas marcas en los uniformes de los clubes de ligas en las que participan deportistas mayores de edad.

Durante la inauguración, este lunes, del boulevard comercial del Estadio Eladio Rosabal Cordero, así como de la develación de la primera placa conmemorativa del recinto florense, que data de 1949, el jerarca rojiamarillo aseguró que es preferible obtener recursos provenientes de la publicidad de bebidas alcohólicas antes que los jóvenes tengan acceso a la marihuana en las calles.

No obstante, en noviembre de 2024, la Sala Constitucional declaró inconstitucional, por mayoría de votos, el proyecto de ley que pretendía legalizar el consumo recreativo de marihuana. Los magistrados se pronunciaron a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), tras una gestión relacionada con un eventual referéndum.

“Felicito a esos 41 diputados que votaron a favor de la aprobación del proyecto que autoriza el patrocinio de las marcas de bebidas alcohólicas. No se trata de la venta de alcohol, que es algo muy diferente. Es únicamente publicidad, que no le hace daño a nadie. Así lo vemos en la Champions League, torneos de la UEFA y en el campeonato mexicano”, aseguró Soto.

El dirigente florense indicó que resulta más beneficioso permitir este tipo de publicidad, que además generará recursos económicos no solo para el fútbol, antes que promover iniciativas orientadas a legalizar la marihuana, como han intentado diversos sectores.

“No entiendo a quienes quieren que la marihuana se convierta en algo normal. No tendría ningún problema en sentarme con esas personas a debatir qué prefiere un país conservador: si la publicidad de bebidas alcohólicas en el deporte, que no es lo mismo que vender licor, o el consumo de marihuana en las calles y al alcance de nuestros estudiantes”, agregó Soto.

Jafet continuó: “No entiendo esa doble moral, no va conmigo. Esos recursos provenientes de las bebidas alcohólicas no solo llegarán al fútbol, sino también a otras disciplinas deportivas, de acuerdo con los parámetros que establezcan las empresas”, opinó Soto.