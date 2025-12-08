Jafet Soto sigue lanzando filazos hasta eliminados: ‘Que se preocupen por ganar un campeonato’

Jafet Soto reiteró que las lesiones fue un factor que afectó el rendimiento del Herediano.

El técnico y presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, aceptó el fracaso de su equipo y no tuvo problemas en señalar quiénes habían sido los responsables del mal torneo del conjunto rojiamarillo, que terminó eliminado de las semifinales del Torneo Apertura 2025.

No obstante, fiel a su estilo, dejó un mensaje a sus detractores, aquellos que se burlaron del cuadro florense por quedar fuera de la segunda fase y celebraron la debacle del bicampeón nacional.

“Hoy celebran cosas mías. Que esas personas que celebran la eliminación del Herediano se preocupen por ganar un campeonato o, por lo menos, no estar peleando descensos, el octavo lugar. Qué bueno que se preocupan por mí. Eso da mucho gusto, porque le dan el lugar que se merece esta institución tan grande”, aseguró Soto.

Jafet añadió: “A nosotros nos duele mucho, pero les duele a otros también… Bastante, bastante, porque no estamos allí (semifinales). Yo empecé esta seguidilla de clasificar al equipo. En el 2009, a Paulo Wanchope y más tarde traje a Rónald ‘Macho’ Mora y, de allí para adelante, hasta que lo acabé yo”.

El timonel rojiamarillo expresó que los jugadores tienen parte de la responsabilidad de haber quedado eliminados, pero que la gran cantidad de lesionados terminó por ser un problema que no se pudo resolver.

“Este es un equipo muy sano en el vestidor. Pero tantos lesionados nos obligaron a improvisar centrales, laterales y en el medio, al no tener a quién poner porque estaban lesionados, y eso les quita responsabilidad a nuestros jugadores”, aseveró Soto.

Sobre la clasificación del Cartaginés y el Municipal Liberia, luego del empate 0-0, Jafet afirmó que no tenía nada que opinar del resultado.

“Ellos clasificaron a las semifinales y los tenemos que felicitar. Nosotros debemos tomar cartas en el asunto para que esto no vuelva a pasar y ya estamos trabajando con la gerencia deportiva y nuestra junta directiva”, declaró Soto.