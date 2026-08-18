Jafet Soto se refirió a la polémica entre Kristian Mora y exjugador del Herediano

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto, presidente del Herediano, dio su opinión sohre el incidente entre el exfutbolista Jean Scott y el periodista de Fox Kristian Mora.

El presidente y entrenador del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, se refirió a la polémica que se suscitó entre el exjugador del Team Jean Scott y el periodista y narrador de Fox Kristian Mora, el pasado viernes, tras la conclusión del partido entre San Carlos y Herediano (1-0), en el estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada.

Jafet, quien se encuentra en Nicaragua para el partido de la Copa Centroamericana de este martes 18 de agosto frente al Real Estelí, en el Estadio Independencia, a partir de las 9 p. m., dio su parecer y llamó al respeto en el fútbol. Además el club solicitó a la Unafut tomar las medidas que correspondan.

“La verdad, yo no sé mucho, no tengo redes sociales, no he visto mucho, pero siempre debemos seguir manteniendo los límites del respeto”, comentó Soto.

Más adelante, ante los medios que esperaban la llegada del Team, entre ellos Radio Columbia de Costa Rica, agregó: “Siempre es importante en este deporte el respeto. Nada es personal, pero tengo que enterarme un poquito más del asunto”, añadió Soto antes de retirarse.

Por su parte, José Pablo García, director de Comunicaciones del Herediano, indicó que el club está preocupado por lo sucedido y que llevó el caso ante la Unafut.

“Le comuniqué formalmente a Unafut nuestra preocupación por la situación ocurrida, en la que Jean Scott fue objeto de insultos y agresiones verbales, y dejamos constancia de lo sucedido, con el fin de procurar que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir, sin afán de perjudicar a nadie”, indicó García.

La polémica

Todo se suscitó el pasado viernes, luego de finalizar el compromiso. Jean Scott, quien se encontraba en el estadio Carlos Ugalde, se preparaba para realizar un resumen del juego en el que los florenses perdieron ante los norteños, cuando Kristian Mora pasó muy cerca del exfutbolista.

De acuerdo con Scott, quien desde el Torneo Clausura 2025 sube contenido relacionado con el Herediano, Mora lo increpó y ofendió, por lo que el sábado publicó un video en sus redes sociales para dar a conocer el incidente.

“Ayer, después del San Carlos-Herediano, en el Carlos Ugalde, me tocó vivir una situación bastante complicada. Recibí insultos de una persona. Esa misma persona me encaró”, indicó Scott.

“No fue un aficionado de un equipo, fue un periodista, un profesional de la comunicación como lo es Kristian Mora, quien tiene ciertas diferencias conmigo por una publicación que hice en redes sociales días atrás”, agregó.

Posteriormente, el Club Sport Herediano emitió un comunicado en su página oficial, en el que reprochó lo sucedido.

“Lamentamos profundamente lo sucedido con Jean Scott al finalizar el encuentro disputado ante San Carlos en el estadio Carlos Ugalde. Jean es exjugador de nuestra institución, aficionado herediano y, sobre todo, una persona cercana y querida dentro de nuestra familia rojiamarilla”.

La Nación intentó conocer la versión del periodista Kristian Mora, sin embargo no contestó los mensajse que se enviaron a su teléfono celular

A continuación el video publicado por Jean Scott (advertencia: contiene lenguaje explícito).