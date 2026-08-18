Puro Deporte

Jafet Soto se refirió a la polémica entre Kristian Mora y exjugador del Herediano

El jerarca del Herediano, Jafet Soto, habló sobre el incidente con Jean Scott y el club anunció que elevó el caso a la Unafut

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
La Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Club Sport Herediano, tercera jornada del Apertura 2025
Jafet Soto, presidente del Herediano, dio su opinión sohre el incidente entre el exfutbolista Jean Scott y el periodista de Fox Kristian Mora. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jafwt SoroHeredianoJean ScottKristian Mora
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.