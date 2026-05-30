Puro Deporte

Jafet Soto se ganó el cariño de cientos de seguidores del Herediano

El presidente del Herediano, Jafet Soto, compartió con aficionados que llegaron a tomarse una fotografía con el trofeo de campeón

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Por Juan Diego Villarreal
Herediano Jafet Soto Actividad del Herediano con los aficjonados en el sector comercial del estadio Eladio Rosabal Cordero 30 de mayo del 2026 Fotografía: Herediano
Los aficionados del Herediano no solo aprovecharon para tomarse fotografías con el trofeo de campeón, sino también con Jafet Soto, presidente del Team. (Fotografía: Herediano /La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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