Jafet Soto se ganó el cariño de cientos de seguidores del Herediano

Los aficionados del Herediano no solo aprovecharon para tomarse fotografías con el trofeo de campeón, sino también con Jafet Soto, presidente del Team.

Sin perder tiempo e identificados con los colores rojiamarillos, cientos de aficionados del Club Sport Herediano se hicieron presentes en la zona comercial del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, ubicada en el sector oeste, con el fin de observar y tomarse una fotografía con el trofeo de campeones del Torneo Clausura 2026.

Además de llevarse un recuerdo de la estrella número 32 del Team, los seguidores florenses compartieron con el presidente del club, Jafet Soto Molina, quien fue aplaudido por todos los presentes.

Jafet llegó para resguardar el trofeo y, como era de esperarse, los aficionados no perdieron la oportunidad de fotografiarse con el líder del Team, quien se mostró amable y participativo con todos aquellos que se acercaron a saludarlo.

Desde muy temprano, los aficionados del Herediano llegaron a hacer fila para llevarse un recuerdo de su amado equipo. (Fotografía: Herediano /La Nación)

De acuerdo con el departamento de prensa del Herediano, cerca de 1.000 personas se habían hecho presentes en menos de dos horas desde el inicio de la actividad, a eso de las 11 a. m., manteniendo el orden y disfrutando de la jornada.

Los heredianos también aprovecharon para conocer y compartir en los cinco comercios abiertos al público, disfrutando de una tarde muy entretenida.

La pasión por el Herediano se comparte en familia. Los orgullosos padres llevaron a sus hijos a conocer el trofeo de campeón. (Fotografía: Herediano /La Nación)

Por otra parte, la Asociación Club Sport Herediano invita a los asociados y seguidores del equipo a compartir un momento de fe el próximo viernes 12 de junio, cuando se celebre una misa de agradecimiento por los 105 años de la institución y por la obtención del cetro número 32.

El acto litúrgico se llevará a cabo a partir de las 6 p. m. en la Parroquia Inmaculada Concepción de María, frente al parque central de Heredia.

Los más pequeños de la casa no solo se llevaron la fotografía de recuerdo con el trofeo de campeón, sino también regalos de los patrocinadores del evento. (Fotografía: Herediano /La Nación)

Aficionados de todas las edades querían su fotografía con el trofeo de campeón y con el presidente del club, Jafet Soto. (Fotografía: Herediano /La Nación)

Los papás heredianos no podía dejar pasar la oportunidad de fotografíarse con sus hijos, junto al trofeo de campeón. (Fotografía: Herediano /La Nación)

Los aficionados del Herediano desde muy temprano llegaron a la actividad, en la sector comercial del estadio Eladio Rosabal Cordero, para tomarse su fotografía con el trofeo de campeón y con Jafet Soto. (Fotografía: Herediano /La Nación)