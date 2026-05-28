Puro Deporte

Herediano pondrá el trofeo de la estrella número 32 a disposición de sus aficionados

El Herediano convoca a sus seguidores a una actividad para celebrar el título 32

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Por Juan Diego Villarreal
20/05/2026, Costa Rica, Heredia, Nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero, fotografías del avance en la construcción del nuevo estadio del Club Sport Herediano.
El trofeo de campeones del Herediano estará en exhibición este sabado 30 de mayo en la zona comercial del sector oeste del estadio Eladio Rosabal Cordero. (José Cordero /José Cordero)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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