Herediano pondrá el trofeo de la estrella número 32 a disposición de sus aficionados

El trofeo de campeones del Herediano estará en exhibición este sabado 30 de mayo en la zona comercial del sector oeste del estadio Eladio Rosabal Cordero.

La fiesta del Club Sport Herediano por la obtención de su estrella número 32 no se detiene en la provincia de las flores y este sábado 30 de mayo todos los seguidores del Team podrán tomarse una fotografía con la preciada copa.

En un comunicado de prensa, el club florense indicó que el trofeo de campeones estará en la zona comercial oeste del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, donde todos los aficionados podrán fotografiarse junto a él.

La actividad de los rojiamarillos está prevista desde las 11 a. m. y hasta las 6 p. m.

La zona comercial, abierta al público el pasado 15 de abril, cuenta con cinco locales habilitados, por lo que los aficionados florenses no solo podrán ver la copa y conocer a algunas de las figuras que ganaron el Torneo Clausura 2026, sino también disfrutar de diferentes actividades de los patrocinadores.

Por otra parte, la Asociación Club Sport Herediano invita a los asociados y seguidores del equipo a compartir un momento de fe el próximo viernes 12 de junio, cuando se celebre una misa de agradecimiento por los 105 años de la institución y por la obtención del cetro número 32.

El acto litúrgico se llevará a cabo a partir de las 6 p. m. en la Parroquia Inmaculada Concepción de María, frente al parque central de Heredia.