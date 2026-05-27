Puro Deporte

Herediano afrontará Copa Centroamericana tras quedar dos veces a las puertas de la final

El Herediano buscará ser protagonista nuevamente en los tornes de clubes de la región

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Por Juan Diego Villarreal
Cartago vs Herediano - Jornada 15 -Clausura 2026
El Herediano intentará ganar su primera Copa Centroamericana en la edición del 2026, luego de ganar en el 2018 la Liga Concacaf, como se llamaba entonces un torneo similar. (Mayela Lopez/Mayela López)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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