Herediano afrontará Copa Centroamericana tras quedar dos veces a las puertas de la final

El Herediano intentará ganar su primera Copa Centroamericana en la edición del 2026, luego de ganar en el 2018 la Liga Concacaf, como se llamaba entonces un torneo similar.

Luego de proclamarse campeón del Torneo Clausura 2026 y alcanzar su estrella número 32, el Club Sport Herediano tiene otra deuda pendiente: ir por el trofeo de la Copa Centroamericana.

Los florenses, en el segundo semestre del 2025, no solo quedaron fuera de las semifinales del Torneo Apertura 2025, sino que además fueron eliminados de forma decepcionante en la primera ronda de la Copa Centroamericana.

El Team, que en las dos primeras ediciones del certamen regional había llegado hasta las semifinales y se quedó fuera de la final por la vía de los lanzamientos de penal y la regla del gol de visita, en los torneos de 2023 y 2024 acumulaba 17 partidos sin perder.

No obstante, los rojiamarillos en la última edición integraron el Grupo B junto a Sporting San Miguelito, Real España, Municipal y Diriangén, y terminaron en el último lugar con apenas cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas.

El conjunto costarricense debutó con un triunfo de 4-2 ante Real España, pero cayó en sus visitas frente a Diriangén (4-2) y Sporting San Miguelito (2-1). En su último compromiso igualó 4-4 ante Municipal.

Después del fracaso en la Copa Centroamericana y de no disputar la Copa de Campeones de la Concacaf, Herediano se propone ser protagonista en el próximo certamen del istmo, que arrancará el 28 de julio.

En el sorteo del torneo, realizado este martes 26 de mayo, los florenses quedaron ubicados en el Grupo B junto a Antigua de Guatemala, Marathón de Honduras, Real Estelí de Nicaragua y Alianza de El Salvador.

El conjunto costarricense ya enfrentó a Real Estelí en la edición del 2025, club que lo eliminó en las semifinales, mientras que ante los otros tres equipos será la primera vez que se mida en el torneo.

Cabe recordar que el formato se divide en grupos de cinco equipos y cada club disputa únicamente cuatro partidos, dos de local y dos de visita. Los dos primeros equipos de cada grupo avanzan a los cuartos de final del certamen.

Herediano y el protagonismo en la región

El Herediano, que ganó la Liga Concacaf bajo el mando de Jafet Soto en el 2018, torneo antecesor de la Copa Centroamericana, buscará su segundo campeonato internacional de la región con un equipo que se está reforzando para lograr el objetivo, según expresó el vicepresidente de Fuerza Herediana, Aquil Alí.

“Tenemos un equipo no solo para ser campeones nacionales otra vez, sino que también nos estamos reforzando para pelear la Copa Centroamericana. Contamos con un buen entrenador y nuestra intención es ser protagonistas”, indicó Alí.

Mientras tanto, el volante mexicano Sergio Rodríguez señaló que esta es una oportunidad para que el Team siga mostrando su jerarquía.

“Deseamos seguir ganando títulos. Este equipo es muy fuerte y está muy bien conformado. El torneo pasado no nos fue bien, pero ahora tenemos la oportunidad de volver a jugarlo y vamos a pelear el título”, manifestó Rodríguez tras ganar el título nacional.

Por su parte, el volante Elías Aguilar declaró que enfrentarse a los equipos de la región siempre representa un reto.

“Tenemos un cuerpo técnico muy exigente y debemos seguir por esta senda, siendo campeones en cualquier torneo que disputemos. Será un reto muy importante jugar contra equipos del área y esperamos lograr un nuevo campeonato”, agregó Aguilar.