Puro Deporte

Jafet Soto revela qué pasará con el banquillo de Herediano

El Club Sport Herediano anunció la destitución de José Giacone el lunes pasado

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
23/07/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 1 del torneo de apertura 2026 entre el Club Sport Herediano y el Puntarenas FC.
Herediano necesita reencontrarse con la victoria y este viernes visita a San Carlos. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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