Jafet Soto revela qué pasará con el banquillo de Herediano

El Club Sport Herediano no se ha pronunciado oficialmente sobre qué pasará con su banquillo tras la destitución de José Giacone.

Aunque es vox populi que Jafet Soto regresó y tiene como mano derecha a Yendrick Ruiz, el jerarca de Fuerza Herediana dijo públicamente por primera vez que su retorno a la dirección técnica es momentáneo. O al menos, hasta que elijan a quien vean como el técnico indicado.

“Estamos buscando entrenador todos, estamos buscando la parte deportiva, estamos haciendo un análisis de todos los currículos que tenemos en este momento, pero la diferencia es que no tenemos por qué correr”, expresó Jafet Soto en el programa Encuentro Deportivo de Yashin Quesada.

Ahí explicó que con respecto al tema de ser entrenador, dijo que muchos lo enfocan porque había dicho que no volvería y que lo terminó haciendo. Sin embargo, cree que este caso es diferente, porque está de interino.

Mencionó que él compitió contra Emilio Butragueño, Leo Rodríguez, Martín Vázquez, Hugo Sánchez, Kalusha Walia, Cuauhtémoc Blanco o Luis García, por citar algunos nombres.

“Hay una escala, hay una grada muy larga y muy grande para poner entredicho lo que yo digo en el aspecto de no volver a dirigir. Obviamente es uno de mis deseos, no dirigir, pero siempre también lo dije, cuando el equipo me necesite ahí voy a estar, estando como esté”, afirmó.

Y él sabe que el equipo en este momento lo necesita ahí. Recordó que del club está surgiendo una generación de técnicos, como el caso de Pablo Salazar, quien no duró mucho como técnico del primer equipo.

“Pero él está en un mejor lugar y le está yendo muy bien. Ahora tenemos a Yendrick Ruiz, viene Esteban Granados también que ya ha sido campeón en la parte del cuerpo técnico, ahí seguimos impulsando a Jewisson Bennett, impulsando a Víctor Mambo Núñez, pero ahorita no tenemos una persona con experiencia para darle el equipo interinamente y tomar decisiones”, explicó.

Porque su percepción es que para una situación así se requiere de alguien que tenga esa experiencia para manejar un equipo de tanto peso como Herediano.

“Así que cuando dicen la palabra, la palabra, la palabra... Vea, la palabra es con hechos, la palabra es cuando a uno le dan algo, y le dan un puesto es hacer crecer”, citó.

Seguidamente dijo que lo que pasa es que a muchos les incomoda y quieren comprometer su palabra, “porque saben que no les conviene que yo sea entrenador”.

Jafet Soto aseguró sentirse convencido de que el Team se verá diferente este viernes contra San Carlos.

“A muchos les incomoda eso, porque cuando me toca volver interinamente como en este caso, pues ya todos saben que los resultados y mi rendimiento anda por encima del 65% o 70%, o por ahí anda del 60% a 59%.

”Eso es lo de menos, es la cantidad de títulos que he ganado como entrenador. No voy a sumar los que he ganado como presidente, como gerente deportivo ni como gerente general”, apuntó.

José Giacone dejó de ser el técnico de Herediano tras la derrota contra Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Jafet Soto contó que este regreso se dio por una solicitud expresa por parte de la junta directiva hacia él, pero aclaró que les respondió que estaba bien, que ayuda en estos partidos, pero que tienen que seguir buscando entrenador.

Para él, ya el pasado es pasado, el presente es hoy y mañana se verá, pero afirmó que está completamente seguro de que en los partidos anteriores no hubo falta de actitud.

“Cosas que uno a veces ni se explica como entrenador y se lo dije a José Giacone. Ahora no sólo no tenemos un delantero como lo decía José, sino que ahora no tenemos dos. Hay que hacerle frente a las cosas, eso es todo”.

También dijo que no se trata de que esté otro, o que se encuentre él al frente del equipo.

“Estoy seguro de que cuando a este equipo lo cachetean como nos cachetearon el domingo pasado, porque hay que reconocer que nos ganaron bien y nos ganaron como fue el partido, eso es una cachetada y nosotros ya de ahí no podemos bajar, tenemos que subir”, apuntó.

Eso sí, dijo que él tiene su propio estilo, su metodología y su forma, porque le gusta mucho el trabajo en equipo y darle responsabilidades a los demás.

“Me gusta aunque no parezca, no tomo el control total, cedo el control, comprometo a todos los que estamos aquí. Entonces, desde el momento que voy a tomar la decisión de ayudar al equipo, desde ese momento ya sabemos que tenemos que ayudarnos entre todos, mover agendas, llevar mi agenda más exacta, organizar más cosas en la tarde”.

Pero para que no haya dudas de nada, el propio Jafet Soto lo reitera: “Soy interino”. Y este viernes dirigirá al campeón nacional en su visita a San Carlos, en la cuarta fecha del Torneo de Apertura 2026.