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Jafet Soto no llega solo al banquillo de Herediano: vea quién lo acompaña

Así fue la primera práctica de Herediano a cargo de Jafet Soto y otra figura del club, tras la destitución de José Giacone

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
Herediano vs. Alajuelense
Jafet Soto está dirigiendo interinamente a Herediano, en compañía de otra figura del club. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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