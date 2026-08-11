Jafet Soto no llega solo al banquillo de Herediano: vea quién lo acompaña

Jafet Soto está dirigiendo interinamente a Herediano, en compañía de otra figura del club.

Aunque en el Club Sport Herediano no han dicho oficialmente que Jafet Soto asume de manera interina la dirección técnica del equipo tras la destitución de José Giacone, es él quien está dirigiendo las prácticas de los florenses.

Sin embargo, no lo hace solo. Soto se presentó al entrenamiento en compañía de una figura que en el Team quieren y respetan, que conoce bien a todos los integrantes del plantel y tiene influencia en ellos.

Jafet Soto tiene un aliado en esta nueva misión, porque está al frente de los entrenamientos de Herediano junto al exdelantero Yendrick Ruiz, según lo confirmó a La Nación una fuente a lo interno del club.

Después de su retiro, Ruiz siguió siendo parte de Herediano, en liga menor. Por ejemplo, este semestre lo arrancó como asistente en la U-18 y como técnico de la U-20. Pero ahora también acompaña a Jafet Soto con el primer equipo.

La grosera derrota del campeón nacional ante Liga Deportiva Alajuelense (0-3) en el Estadio Carlos Alvarado sentenció la salida de José Giacone.

Herediano venía de ganar la Supercopa y la Recopa, pero después de eso, el equipo empezó a verse irreconocible.

¿Qué le pasa a Herediano? No se sabe a ciencia cierta, pero ya vino el cambio de timón. En ese reencuentro del grupo tras la caída ante la Liga no hubo reprimenda.

No se dio una llamada de atención, sino que Jafet Soto y Yendrick Ruiz aparecieron con la voluntad de transmitir confianza para que el equipo vuelva a ser el Herediano de siempre.

Yendrick Ruiz forma parte de los cuerpos técnicos de liga menor de Herediano, pero ahora también está trabajando con el primer equipo. (Rafael Pacheco Granados)

El único mensaje de ellos hacia el grupo fue que tienen que ganar y listo.

Los dos hombres que ahora dirigen las prácticas de los florenses se encargaron de desaparecer de inmediato cualquier ambiente de tensión e incertidumbre, que muchas veces se crea ante los cambios cuando las cosas no andan bien.

Según supo La Nación, ocurrió todo lo contrario, porque Jafet Soto y Yendrick Ruiz lo que buscaron fue transmitirle “buena vibra” al equipo.

La próxima cita de Herediano será el viernes 14 de agosto, cuando visite a San Carlos en el Estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada.

A ese partido los dos equipos llegan urgidos. En el caso del Team, los rojiamarillos buscan salir de esas crisis que provocó que rodara la cabeza del técnico que nadie pensaba antes del inicio del campeonato.

Mientras que el equipo de Wálter Centeno muy rápido se metió en problemas, porque primero perdió tres puntos porque su licencia estaba suspendida al mantener en ese momento una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Y cuando los “Toros del Norte” se pusieron al día con sus obligaciones y ya pudieron jugar, cayeron ante Saprissa y el Inter San Carlos.

Tras la visita a Ciudad Quesada, Herediano regresará y alistará maletas para viajar el domingo a Nicaragua, en una travesía que también es compleja.

Porque después de arribar a Managua, el equipo debe hacer un traslado terrestre hasta Estelí, que implica poco más de dos horas en autobús.

Con apenas un punto en dos presentaciones en el grupo B de la Copa Centroamericana, Herediano jugará contra Real Estelí el martes 18 de agosto, en el Estadio Independencia.