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Jafet Soto dio marcha atrás y volverá a dirigir al Herediano

Jafet Soto es el nuevo entrenador del Herediano, pese a que en enero aseguró que no volvería al banquillo florense

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Por Juan Diego Villarreal
21/11/2025. Conferencia de prensa con Jafet Soto. Estadio Carlos Alvarado, Heredia.
Jafet Soto volverá al banquillo del Herediano de forma interina, tras la destitución este lunes de José Giacone. (Lilly Arce/Lilly Arce)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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