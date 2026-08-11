Jafet Soto dio marcha atrás y volverá a dirigir al Herediano

Jafet Soto volverá al banquillo del Herediano de forma interina, tras la destitución este lunes de José Giacone.

Siete meses después de haber asegurado que no volvería a sentarse en el banquillo para dirigir al Club Sport Herediano, el jerarca del club, Jafet Soto Molina, fue designado como entrenador interino del Team tras la destitución de José Giacone.

Una fuente cercana a La Nación confirmó que Jafet se presentó este lunes por la tarde para dirigir el entrenamiento del plantel, que el próximo viernes 14 de agosto enfrentará a San Carlos a las 8 p. m., en el estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026.

El domingo, Jafet y el Team harán maletas para viajar a Estelí, Nicaragua, donde enfrentarán al Real Estelí el martes 18 de agosto, a las 9 p. m., en el Estadio Independencia. Los florenses están obligados a ganar para mantener vivas sus opciones de avanzar a la segunda ronda de la Copa Centroamericana.

Giacone fue destituido luego de la derrota en casa 0-3 ante Liga Deportiva Alajuelense, lo cual confirmó un débil inicio tanto en el Apertura 2026 como en la fase de grupos del torneo del istmo.

En enero de este año, durante una entrevista en el programa Encuentro Deportivo, del periodista Yashin Quesada, Jafet aseguró que no volvería a dirigir.

“Eso no va a volver a pasar. Eso no va a volver a pasar: ponerme como entrenador”, afirmó de manera contundente.

El periodista Yashin Quesada fue más allá y repreguntó: “¿Seguro? Son las 10:15 de la mañana del 16 de enero del 2026. ¿Lo podemos confiar?”.

A lo que el jerarca florense respondió: “Seguro. Lo he dicho en otras ocasiones, pero hoy lo digo con mucha certeza y con mucha seguridad. Eso no va a volver a pasar”.

“¿Aunque esté con el agua al cuello?”, volvió a consultar Quesada.

“Ya llegué a un tope donde no quiero ser entrenador y, aunque descanse un tiempo, no me veo siendo entrenador. Ya no quiero ser entrenador. No siento necesario poner mi nombre en la cancha. Creo que ya pasé esa etapa”, enfatizó Soto.

Sin embargo, la complicada situación que atraviesa el club, producto de los malos resultados tanto a nivel nacional como en la Copa Centroamericana, obligó a Jafet a echar marcha atrás y asumir una vez más el banquillo de los florenses.

Jafet llegará por decimoquinta ocasión al banco rojiamarillo desde que en 2011 asumió por primera vez la dirección técnica como interino, tras la destitución del argentino Alejandro Giuntini.

La última ocasión en que dirigió al Team fue al cierre del Torneo Apertura 2025, cuando sustituyó a Hernán Medford. Sin embargo, no logró clasificar a los rojiamarillos a las semifinales del certamen y posteriormente cedió su lugar a José Giacone.

Al mando del Herediano, Jafet ganó el Torneo Apertura 2018 y ese mismo año conquistó la Liga Concacaf, antecesora de la Copa Centroamericana.

Además, conquistó el histórico bicampeonato de los torneos Apertura 2024 y Clausura 2025, poniendo fin a una espera de 48 años.