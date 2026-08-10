¿Jafet Soto dirigirá otra vez al Herediano? Esto dijo en enero con total contundencia (video)

Jafet Soto (der.) estuvo muy activo observando el partido entre Herediano y Alajuelense (0-3), desde los palcos del estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

El Club Sport Herediano anunció este lunes la salida de José Giacone como entrenador de la institución, luego de caer goleados 0-3 ante Alajuelense el domingo en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

En el comunicado de prensa, el Team indicó que la dirigencia trabaja en la búsqueda del sustituto de Giacone para que tome las riendas del equipo para el duelo del próximo viernes 14 de agosto, cuando visite a San Carlos en el estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada, a partir de las 8 p. m.

El plantel también deberá viajar el próximo domingo a Estelí, Nicaragua, para medirse con el Real Estelí el martes 18 de agosto por la Copa Centroamericana. El partido se disputará en el Estadio Independencia a las 9 p. m. y será crucial para sus aspiraciones de clasificar a la siguiente fase del certamen.

Los florenses están contra la pared en ambos torneos, pues necesitan ganar para no quedar rezagados y dejar atrás la mala racha que atraviesan.

Jafet y su resistencia de volver al banquillo

Como en otras ocasiones, el nombre de Jafet Soto Molina se menciona como candidato para asumir el cargo. Sin embargo, en esta oportunidad no existe certeza de que el presidente de Fuerza Herediana esté convencido de volver a dirigir al equipo.

En enero de este año, durante una entrevista en el programa Encuentro Deportivo, del periodista Yashin Quesada, Jafet aseguró que no volvería a dirigir.

“Eso no va a volver a pasar. Eso no va a volver a pasar: ponerme como entrenador”, afirmó de manera contundente.

El periodista Yashin Quesada fue más allá y repreguntó: “¿Seguro? son 10:15 de la mañana del 16 de enero del 2026. ¿Lo podemos confiar? ”.

A lo que el jerarca florense respondió: “Seguro. Lo he dicho en otras ocasiones, pero hoy lo digo con mucha certeza y con mucha seguridad. Eso no va a volver a pasar”.

“¿Aunque esté con el agua al cuello?”, volvió a consultar Quesada.

“Ya llegué a un tope donde no quiero ser entrenador y, aunque descanse un tiempo, no me veo siendo entrenador. Ya no quiero ser entrenador. No siento necesario poner mi nombre en la cancha. Creo que ya pasé esa etapa”, enfatizó Soto.

La última vez que Jafet Soto tomó el timón del Team fue en el cierre del Torneo Apertura 2025, en sustitución de Hernán Medford, pero no pudo clasificar al equipo a las semifinales.

Un técnico extranjero y otro nacional

Otra de las posibilidades que se barajan es la contratación de un entrenador extranjero. Uno de los nombres que ha sido mencionado es el del paraguayo José Saturnino Cardozo, exentrenador de Municipal Liberia.

No obstante, al tratarse de un extranjero, el club no podría inscribir de inmediato al paraguayo debido a una deuda con el Ministerio de Hacienda y Tributación, situación que Fuerza Herediana intenta resolver.

A esta lista se sumaría el nacional Jeaustin Campos, quien actualmente dirige al Real España de Honduras. Incluso, en territorio catracho ya se especula sobre el interés del Team por Campos, aunque el estratega todavía tiene un año de contrato vigente.

Sin embargo, medios hondureños han señalado que Campos amenazó con renunciar si no le cancelaban presuntos salarios atrasados, situación que mantenía incómodo no solo al entrenador, sino también a los jugadores. Esto podría abrirle las puertas para un eventual regreso al Team.

Jeaustin ya estuvo al frente del Herediano y conquistó el título número 29 de la institución durante el centenario del club.