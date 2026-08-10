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¿Jafet Soto dirigirá otra vez al Herediano? Esto dijo en enero con total contundencia (video)

Herediano tiene dos salidas complicadas en sus próximos compromisos, se quedó sin entrenador y el nombre de Jafet Soto vuelve a sonar

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Por Juan Diego Villarreal
Herediano vs. Alajuelense
Jafet Soto (der.) estuvo muy activo observando el partido entre Herediano y Alajuelense (0-3), desde los palcos del estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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