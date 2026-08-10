José Giacone queda fuera del Herediano

El Club Sport Herediano dio a conocer este lunes que el director técnico José Giacone no continuará formando parte del Club Sport Herediano.

“Agradecemos profundamente su dedicación, compromiso y entrega durante su etapa al frente del equipo, en la que se conquistó el título 32 de nuestra historia, además de la Supercopa y la Recopa”, indicó el comunicado.

Más adelante, el club señaló: “Le deseamos a José Giacone muchos éxitos en sus futuros proyectos. Por otro lado, el Club Sport Herediano se encuentra trabajando para definir al próximo entrenador del equipo”.

Giacone, quien se incorporó al club en diciembre pasado, cumplía su segunda etapa al frente del Team, tras coronarse campeón con los florenses en el Torneo Apertura 2019.

El mal arranque en el Apertura 2026, con una victoria —en la mesa ante Puntarenas FC, por la alineación indebida del lateral Wálter Cortés—, un empate frente a Inter San Carlos (1-1) y una dolorosa goleada en casa (0-3) ante Alajuelense, desencadenó la salida del estratega.

A esto se suma los malos resultados en la Copa Centroamericana, donde Herediano empató de local 0-0 ante Marathón de Honduras y perdió como visitante 0-1 frente a Alianza de El Salvador. Estos resultados dejaron comprometida la clasificación del equipo a la segunda ronda, uno de los grandes objetivos de la institución.