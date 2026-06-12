Jafet Soto reafirma su pasión por el Herediano durante la celebración de los 105 años del club

El presidente del Herediano, Jafet Soto, resaltó su pasión por el club y la pronta apertura del nuevo estadio Eladio Rosaval Cordero, en el 105 aniversario de la institución.

En un video público y con un profundo mensaje dirigido a los aficionados del Club Sport Herediano, el presidente florense, Jafet Soto Molina, celebró este 12 de junio los 105 años de la institución, recordando su pasión por el club y la próxima apertura del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

El jerarca herediano destacó la obtención del cetro número 32 del club en el Torneo Clausura 2026, así como los logros alcanzados en el pasado reciente del equipo.

“Hoy es tu cumpleaños. Hoy cumplís 105 años de vida, de historia y de grandeza. Y aunque el tiempo parezca largo, para los que amamos tu historia se siente viva todos los días; en cada recuerdo, en cada título, en cada camisa y en cada corazón rojiamarillo”, destacó Soto.

En el mismo video, el dirigente no ocultó su pasión por los colores rojiamarillos.

“Hoy no te hablo solo como presidente, ni como entrenador, ni como parte de Fuerza Herediana. Te escribo como un herediano más, como alguien que te ama profundamente y que entiende, con el paso de los años, lo inmenso que sos”.

Jafet Soto continuó insistiendo en que la grandeza de un club se mide más allá de los títulos, aunque destacó los 32 campeonatos nacionales de la institución, los cuales “hablan de su grandeza”.

“Un club se mide por lo que provoca en su gente; por las lágrimas que despierta, por las familias que une, por los recuerdos que construye y por esa pasión que, desde 1921, se hereda de generación en generación”.

Más adelante, el dirigente rojiamarillo resaltó su orgullo por el club.

“A vos, Herediano, nunca se te da suficiente, porque nada alcanza ante todo lo que nos has dado. Desde Fuerza Herediana hemos trabajado con alma, esfuerzo y responsabilidad para honrar tu nombre. Cada título, cada decisión, cada lucha y cada sueño han tenido un solo propósito: verte más grande, más fuerte y más eterno”.

Además, Jafet destacó que muy pronto el estadio Eladio Rosabal Cordero abrirá sus puertas a los aficionados. La dirigencia espera hacerlo en agosto próximo.

“Muy pronto volverás a tu casa, al estadio Eladio Rosabal Cordero, el lugar donde late tu historia y donde también vivirá tu futuro. Pero tu verdadero estadio siempre ha sido tu afición, esa gente fiel, única y apasionada que nunca abandona y que hace que este club sea distinto a todos los demás”.

Finalmente, el mandamás del actual campeón nacional del fútbol costarricense reiteró su orgullo de ser herediano.

“Gracias, Herediano, por ser mi equipo, mi causa y mi amor de toda la vida. Y aunque hemos dado mucho por vos, hoy, en tus 105 años, lo digo con el corazón en la mano: nada, absolutamente nada, será suficiente para agradecer todo lo que representás”.