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Jafet Soto reafirma su pasión por el Herediano durante la celebración de los 105 años del club

Jafet Soto se dirigió a la afición en el marco de la celebración de los 105 años Herediano

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Por Juan Diego Villarreal
Jafet Soto haciendo el 32 con sus manos
El presidente del Herediano, Jafet Soto, resaltó su pasión por el club y la pronta apertura del nuevo estadio Eladio Rosaval Cordero, en el 105 aniversario de la institución. (Prensa Herediano/Prensa Herediano)







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Jafet SotoHerediano105 años, aniversario
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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