Jafet Soto, presidente de Herediano: ‘Desde hace 16 años, armar este equipo me ha tocado a mí’

Jafet Soto, presidente del Herediano, aseguró ser el responsable de todas las contrataciones de los jugadores, para el plantel florense.

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, confesó estar muy satisfecho con la clasificación de su equipo a la final de la segunda fase del Torneo Clausura 2026.

Tras igualar 0-0 con el Cartaginés, los florenses sellaron su boleto a la final de la segunda fase gracias al triunfo obtenido ocho días antes en el estadio Estadio Rafael Fello Meza (0-1), dejando la serie encaminada.

Ahora, los rojiamarillos tienen la oportunidad de coronarse campeones en los próximos 180 minutos o, en su defecto, disputar una gran final nacional, por lo que el jerarca florense mantiene altas expectativas.

Gran parte del éxito del Team radica en el grupo de jugadores con el que cuenta, producto del trabajo y la dedicación de Soto, quien afirma ser el responsable de conformar el plantel.

“Desde el 2008, cuando llegó doña Roxy Blen y después Fuerza Herediana, se ha tenido un peso importante en las decisiones deportivas. Desde hace 16 años, cuando el club pasó a manos privadas, me ha tocado a mí armar el equipo”, explicó Soto.

Jafet indicó que la construcción del nuevo estadio Estadio Eladio Rosabal Cordero le ha demandado más tiempo, razón por la cual decidieron contratar al gerente deportivo Gustavo Pérez, quien tiene funciones muy definidas.

“Gustavo está muy cerca de la parte deportiva, conversando conmigo y atento a algunas recomendaciones. Está en el día a día del equipo, al tanto de la coordinación de las ligas menores, de la categoría Sub-21, del orden y la coordinación con el estadio Estadio Carlos Alvarado, así como de la responsabilidad de los entrenadores de ligas menores. Pero quien arma los equipos de la Primera soy yo”, indicó Soto.

Jafet explicó que conforma los planteles con contratos a largo plazo porque aprendió que esa es una forma de darle continuidad a un proceso serio.

Arbitraje invisible

Sobre la serie ante el Cartaginés, el jerarca florense indicó que fue muy disputada y que lograron avanzar con todo merecimiento.

“Tuvimos un rival que estuvo a la altura, que vino a competir y que nos da méritos para estar en una nueva final nacional. Fueron juegos muy intensos y muy tácticos, como suelen ser estas series finales”, aseguró Soto.

Sobre el estilo utilizado por el técnico José Giacone en ambos partidos, el cual ha sido calificado como mezquino y ultradefensivo, el dirigente florense fue contundente en sus apreciaciones.

“De eso no tengo nada que decir. Cada uno puede decir lo que le dé la gana”, manifestó Soto.

En cuanto al trabajo arbitral, el jerarca florense destacó el rendimiento de los silbateros que estuvieron al frente de los partidos: Juan Gabriel Calderón en el duelo de ida en el Fello Meza, y Josué Ugalde en el Carlos Alvarado.

“No es solo para mí; en general, los arbitrajes han sido muy buenos, incluso podría decir que invisibles, con muy pocas jugadas polémicas y bien manejadas por ambos grupos arbitrales. Esperemos que siga siendo así”, concluyó Soto.