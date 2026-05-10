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Jafet Soto, presidente de Herediano: ‘Desde hace 16 años, armar este equipo me ha tocado a mí’

Jafet Soto habló sobre la conformación del Herediano, la clasificación a la final y envió un mensaje a quienes califican como mezquino el estilo de José Giacone

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Por Juan Diego Villarreal
Cartaginés vs. Herediano
Jafet Soto, presidente del Herediano, aseguró ser el responsable de todas las contrataciones de los jugadores, para el plantel florense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jafet SotoHeredianoTorneo Clausura 2026Final de la segunda fase
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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