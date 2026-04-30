Puro Deporte

Jafet Soto prepara su próxima venta al exterior y le avisa al Deportivo Saprissa

Jafet Soto, presidente del Herediano, indicó que hay clubes del extranjero que han preguntado por la ‘joya’ del Team

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Por Juan Diego Villarreal
25/04/2026, Heredia, Santa Bárbara, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 18 del Torneo de Clausura 2026 entre el Club Sport Herediano y Sporting
Gabriel Sibaja, con solo 17 años, suma una tempotrada en la Primera División con el Herediano y un Mundial Sub 17. (Jose Cordero/José Cordero)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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