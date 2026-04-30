Jafet Soto prepara su próxima venta al exterior y le avisa al Deportivo Saprissa

Gabriel Sibaja, con solo 17 años, suma una tempotrada en la Primera División con el Herediano y un Mundial Sub 17.

El presidente del Herediano, Jafet Soto Molina, aseguró que ya está preparando la próxima venta de una de sus joyas al fútbol internacional y, de paso, avisó al Deportivo Saprissa, debido a que el futbolista estuvo en sus ligas menores.

Jafet indicó, en un Facebook Live realizado este jueves, previo a las semifinales del Torneo Clausura 2026 entre Herediano y Cartaginés, que hay clubes en el extranjero que ya han preguntado por el jugador Sub-21 que sumó más minutos para el club en la regla Sub-21 del campeonato.

Se trata del juvenil Gabriel Sibaja, quien llegó procedente del Deportivo Saprissa en noviembre del año pasado, tras una negociación sorpresa junto con su hermano gemelo Emmanuel, ambos de 16 años, luego de clasificarse al Mundial Sub-17 que se realizó en Qatar en el 2025.

Gabriel, con solo 17 años, fue el futbolista en quien confió el técnico José Giacone, el cual desde su llegada lo ascendió al primer equipo y fue regular durante todo el campeonato, sumando los minutos para la regla de la Unafut.

“Sabíamos que Gabriel era un jugador fuerte, explosivo y de grandes cualidades cuando decidimos incorporarlo a la institución. Tenía cosas muy interesantes junto con su hermano. A su llegada, el entrenador José Giacone lo incorporó al primer equipo y fue el jugador que más minutos Sub-21 le aportó al plantel”, explicó Soto.

El dirigente florense indicó que su buen rendimiento en el Mundial y en el club, a pesar de su edad, llamó la atención del fútbol internacional.

“Hemos recibido ofertas y han preguntado por Gabriel varios equipos del fútbol internacional. A pesar de tener solo 17 años, mostró un muy buen rendimiento y mucha madurez. En el pasado logramos colocar en el fútbol internacional a nuestros jugadores Sub-21 (Jewison Bennette, Anthony Contreras y Andy Rojas), lo que demuestra nuestra planificación”, aseguró Soto.

Jafet también envió un mensaje al Deportivo Saprissa, donde Gabriel Sibaja estuvo algunos años en ligas menores antes de integrarse al Herediano.

“Si logramos tener una buena oferta por Gabriel, el otro equipo (Saprissa) donde estuvo debe ir haciendo los números por derecho de formación y solidaridad, para que también se gane esa platita”, declaró Soto.