Así opina Jafet Soto sobre el trabajo de Enrique Osses, la Comisión de Arbitraje y el VAR previo a las semifinales

Jafet Soto admitió que en el pasado criticó el trabajo de la Comisión de Arbitraje y también a algunos árbitros, por su labor en la cancha.

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, aseguró estar tranquilo de cara al partido de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026, cuando este sábado 2 de mayo los florenses visiten al Cartaginés, a partir de las 8 p.m. en el estadio Rafael Fello Meza, en Cartago.

Aunque en la última visita los rojiamarillos ganaron 1-2 en el Fello Meza, el pasado 10 de abril, las polémicas arbitrales fueron parte del compromiso.

Los blanquiazules aseguraron que se les anuló un gol legítimo de Douglas López y que no se sancionó una falta de penal del hondureño Getsel Montes contra el argentino Elian Lanfranchi.

No obstante, en la revisión dada a conocer por el VAR, la Comisión de Arbitraje, presidida por el chileno Enrique Osses, respaldó el trabajo del silbatero Adrián Chinchilla y sus compañeros.

Jafet indicó que, a pesar de tener algunas diferencias con Osses, respalda su labor al frente de la Comisión de Arbitraje, y destacó que, pese a las críticas, siempre da la cara y es algo que le debe reconocer.

Durante un Facebook Live de más de 40 minutos, este jueves en la página oficial del club, el presidente de Fuerza Herediana tocó diversos temas del club e indicó que cuentan con un plantel de experiencia con el cual pueden hacerle frente a las semifinales y aspirar al título, luego de que el equipo terminó primero en la fase regular del Torneo Clausura 2026.

“Del arbitraje no hemos hablado durante la temporada. El sábado hablé del trabajo en específico de Marianela Araya y Pablo Camacho, (duelo ante Sporting) no del sistema del VAR. El VAR llegó para quedarse. Quizás a algunos no les guste, pero nos ha traído más cosas buenas que malas”, manifestó Soto.

El jerarca florense aseguró que, antes de la llegada del VAR, se “regalaron” títulos a algunos equipos que no los merecían, pero que ahora es más parejo y eso es muy importante para el fútbol nacional.

Sin presión a los árbitros

De acuerdo con el dirigente rojiamarillo, a pesar de las situaciones polémicas que se han dado en los partidos entre rojiamarillos y brumosos, confía en la Comisión de Arbitraje y no considera que los árbitros lleguen presionados por lo que haya podido emitir Leonardo Vargas o por sus propias declaraciones tras el duelo ante Sporting.

“Es cierto que con don Leo también hemos tenido diferencias con respecto al arbitraje, pero lo respeto y lo aprecio. No creo que exista presión por lo que dije. Don Enrique (Osses) sabe que a mí me gusta hablar, es parte de mi forma de ser; lo hago y siempre lo he hecho así, por lo que no creo que él o los árbitros se sientan presionados”, añadió Soto.

Jafet Soto puso como ejemplo el trabajo del árbitro Keylor Herrera en el partido entre Nashville y Tigres, por la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde el nacional realizó un gran trabajo junto con sus compañeros y demostró que puede dar la talla en partidos más exigentes.

“Reconozco que de Keylor (Herrera) hablé mal en algún momento, es la verdad. Pero al ver su desempeño en ese tipo de compromisos, ante figuras de mucho peso, uno se queda tranquilo. No creo que los árbitros se vayan a presionar; ellos saben que siempre me quejo, pero confío en que puedan tomar las mejores decisiones”, enfatizó Soto.