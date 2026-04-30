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Así opina Jafet Soto sobre el trabajo de Enrique Osses, la Comisión de Arbitraje y el VAR previo a las semifinales

Jafet Soto habló del arbitraje, previo al juego de ida de las semifinales del Torneo de Clausura entre Herediano y Cartaginés

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Por Juan Diego Villarreal
25/04/2026, Heredia, Santa Bárbara, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 18 del Torneo de Clausura 2026 entre el Club Sport Herediano y Sporting FC.
Jafet Soto admitió que en el pasado criticó el trabajo de la Comisión de Arbitraje y también a algunos árbitros, por su labor en la cancha. (Jose Cordero)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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