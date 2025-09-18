Jafet Soto pasó de un ‘pleito’ con la banca de Saprissa a un abrazo con Kendall Waston

Kendall Waston y Jafet Soto se abrazaron tras el 3-3 entre Herediano y Saprissa en Santa Bárbara.

Dentro del terreno de juego, el partido entre el Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa estaba de locos, con goles y con intervenciones constantes del videoarbitraje.

Pero en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, pasaban más cosas. En la transmisión de Columbia, el periodista Steven Oviedo reportó que Jafet Soto estaba peleando con el banquillo de Saprissa.

Efectivamente, el presidente de Fuerza Herediana se encontraba cerca de la escalera que da a las cabinas de transmisión y desde ahí discutía con Marco Herrera.

La prensa presente en el “Rosabalito” veía cómo se gritaban de todo y Vladimir Quesada trataba de calmar los ánimos, intentando tranquilizarlos.

Todo se dio después del penal. Jafet Soto se enojó por la decisión del árbitro y el asistente técnico saprissista le recriminó al rojiamarillo por los reclamos.

En Herediano también incomodó la celebración de Orlando Sinclair, cuando festejó llevándose las manos a los oídos, de la misma manera como Marcel Hernández celebró en el Morera Soto en este mismo torneo.

Este es el festejo de Orlando Sinclair que no gustó para nada en Herediano. (JOHN DURAN/John Durán)

Al jugador lo reportó el comisario de ese partido, por “hacer un gesto de incitación hacia los aficionados del equipo local”, pero no recibió un castigo por parte del Tribunal Disciplinario, porque el árbitro lo amonestó por eso.

Pero en este partido específico, Juan Gabriel Calderón no amonestó a Orlando Sinclair por esa manera de celebrar. Y en Herediano consideran que la situación fue idéntica a la ocurrida con Marcel Hernández en aquel duelo contra la Liga.

El juego se acabó y todo volvió a la normalidad. Al final fue como si nada hubiese pasado. Jafet Soto abrazó a Kendall Waston y también pasó saludando a David Guzmán y a Jefferson Brenes.