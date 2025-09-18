Puro Deporte

Jafet Soto pasó de un ‘pleito’ con la banca de Saprissa a un abrazo con Kendall Waston

Le contamos parte de lo que no se vio por televisión en el partido entre Herediano y Saprissa

Por Juan Diego Villarreal y Fanny Tayver Marín
17/09/2025/ Juego entre el Club Sport Herediano vs Saprissa por el torneo apertura 2025 de la Liga Promerica en el estadio Carlos Alvarado / foto John Durán
Kendall Waston y Jafet Soto se abrazaron tras el 3-3 entre Herediano y Saprissa en Santa Bárbara. (JOHN DURAN/John Durán)







HeredianoSaprissaDeportivo SaprissaJafet SotoApertura 2025
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

