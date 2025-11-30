Puro Deporte

Jafet Soto no se guarda nada y hoy más que nunca le urge derrotar a San Carlos

El Herediano anunció una alineación muy ofensiva ante San Carlos, por la penúltima fecha del Torneo Apertura 2025

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
21/11/2025. Conferencia de prensa con Jafet Soto. Estadio Carlos Alvarado, Heredia.
Jafet Soto y el Herediano, necesitan triunfar ante San Carlos, para mantenerse con vida en el Torneo Apertura 2025. (Lilly Arce/Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HeredianoSan CarlosTorneo Apertura 2025
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.