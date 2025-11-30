Jafet Soto no se guarda nada y hoy más que nunca le urge derrotar a San Carlos

Jafet Soto y el Herediano, necesitan triunfar ante San Carlos, para mantenerse con vida en el Torneo Apertura 2025.

El técnico del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, no se guardó nada y buscará a toda costa el triunfo ante San Carlos este sábado, a partir de las 8 p.m en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Los florenses necesitan una victoria para mantener sus esperanzas de clasificarse a las semifinales del Torneo Apertura 2025 y cruzan los dedos para que este domingo el Municipal Liberia no sume ante el Deportivo Saprissa, en el reducto morado.

Además, el triunfo a primera hora del Pérez Zeledón 2-3 como visitante ante Guadalupe FC, los mete de lleno en la pelea por el cuarto lugar del certamen.

Liberia suma 26 puntos con un +1, Pérez Zeledón ahora tiene 23 con un -1 y el Herediano tiene 20 con un -4.

Jafet echó mano a sus jugadores de mayor experiencia, para intentar derrotar al cuadro norteño, que estuvo dos días en huelga por atrasos salariales y vive momentos de zozobra, al ser últimos del Apertura 2025.

El Team alinea con: Aarón Cruz, Haxzel Quirós, Keyner Brown, Sergio Rodríguez, Darril Araya, Aarón Murillo, Nick Bennette, Elías Aguilar, Kenneth Vargas, Jurguens Montenegro y Marcel Hernández.

En el banquillo se quedan Dany Carvajal, Santiago Vargas, Yeltsin Tejeda, Joshua Navarro, Sebastián López, Juan Luis Pérez, Yurguin Román, Eduardo Juárez, Emerson Bravo y Luis Ronaldo Araya.