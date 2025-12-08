Jafet Soto: ‘Lo increíble es ver a otros celebrando la eliminación del Herediano’

El entrenador Jafet Soto no tuvo problemas para señalar los errores que cometió el Herediano en el Torneo Apertura 2025.

El entrenador del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, admitió sin tapujos que no fue el semestre del equipo y desglosó las situaciones que llevaron al fracaso del plantel que venía de ser bicampeón.

La victoria 1-3 a domicilio ante Pérez Zeledón no les alcanzó a los florenses, quienes llegaron a 26 puntos, mientras que el empate 0-0 entre Cartaginés y Municipal Liberia les permitió a los pamperos llegar a 27 unidades y dejar fuera a los rojiamarillos de las semifinales. Así se terminó una racha de 17 años, luego de instaurarse el formato de torneos cortos.

“No se consiguió el objetivo principal, que era meterse entre los cuatro primeros de la clasificación. No ha sido un buen semestre para nosotros ni en Copa Centroamericana (eliminados), ni en la Recopa, y tomamos decisiones que no debimos haber tomado”, aseguró Soto.

El estratega y presidente del Team fue enfático al señalar los errores que le costaron la clasificación a los florenses.

“Arriesgamos con gente que no tenía experiencia, sin achacarles la responsabilidad a esas personas, porque la responsabilidad es nuestra. Nosotros les dimos la confianza y perdimos muchos partidos que no debimos haber perdido”, añadió Soto.

Jafet agregó: “Lo increíble es ver a otros celebrando la eliminación del Herediano, cosas que nos pasan a nosotros, y somos los bicampeones. Aceptamos que no fue nuestro mejor año, pero llevamos 15 años ganando y en algún momento iba a pasar esto. Aprendimos en la junta directiva y hay que levantar la cabeza”.

Quedar fuera de la segunda ronda es un golpe duro para los florenses; no obstante, el timonel rojiamarillo reiteró que el mal momento de su plantel no le va a quitar los buenos momentos del pasado.

“El quedar fuera de las semifinales no me va a quitar el bicampeonato ni los 14 campeonatos que gané. No me van a quitar absolutamente nada, así es el fútbol. Hoy hicimos lo que teníamos que hacer, pero en partidos anteriores se nos fue ese puntito que hoy nos hizo falta”, manifestó Soto.

Según Jafet Soto, la eliminación del Herediano no es problema de otras aficiones, pues su plantel viene de ser bicampeón y es a la afición rojiamarilla a la que tiene que rendir cuentas en los próximos días.

“Es más culpa nuestra, porque tuvimos que llegar a arreglar cosas que este equipo necesita. Debemos tener mucho cuidado, porque este equipo no es para experimentar, para darle oportunidades o para dar otras oportunidades. Este equipo no es para eso. Debemos tener cuidado con la persona que vamos a traer como entrenador”, declaró Soto.