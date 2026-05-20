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Jafet Soto está avisado: bastión de la defensa del Herediano termina contrato pronto

El zaguero suma tres campeonatos con el Herediano, pero su vínculo con el conjunto florense está cerca de llegar a su fin

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Por Juan Diego Villarreal
Getsel Montes Herediano Torneo Clausura 2025 20 de mayo del 2026 Fotógrafo: John Durán
El defensor hondureño Getsel Montes se incorporó al Herediano en diciembre del 2023 y desde entonces suma tres campeonatos con el 'Team'. (Fotógrafo: John Durán/La Nación)







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Getsel MontesHeredianoVence su contrato
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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