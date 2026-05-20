Jafet Soto está avisado: bastión de la defensa del Herediano termina contrato pronto

El defensor hondureño Getsel Montes se incorporó al Herediano en diciembre del 2023 y desde entonces suma tres campeonatos con el 'Team'.

Se integró al Club Sport Herediano sin hacer mucho ruido, pero con su fortaleza, juego aéreo y goles fue fundamental en el bicampeonato del Herediano ante Liga Deportiva Alajuelense y en la obtención del cetro número 32 del Team, logrado el sábado pasado frente al Deportivo Saprissa.

No obstante, el defensor Getsel Montes Escobar desconoce qué pasará después del Torneo Apertura 2026, tras revelar su situación contractual.

Getsel, en la final del Torneo Apertura 2025, anotó el gol que le dio el bicampeonato al Team después de 48 años, convirtiéndose en una figura preponderante en la defensa florense.

En el compromiso de vuelta de la final de la segunda fase del Clausura 2026 disputado en el estadio Carlos Alvarado frente al Deportivo Saprissa, el sábado pasado, el catracho fue titular y pieza indiscutible para la obtención del campeonato, tras el triunfo florense por 2-0 y en el global ganar por 3-2.

“La verdad me he sentido muy bien. Ya gané tres títulos con Herediano, pero quiero seguir ganando cosas importantes acá en Costa Rica. Y, por qué no, aprovechar la oportunidad y volver a ser llamado a la Selección de mi país”, expresó Montes.

No obstante, el defensor de 29 años sorprendió al comentar que, a corto plazo, le queda poco tiempo vestido de rojiamarillo.

“Me queda contrato por seis meses, hasta diciembre. Después vamos a ver qué pasa. Hasta el momento no me han hablado ni nos hemos reunido. Hay que esperar cuál es la decisión del presidente Jafet Soto”, comentó Montes.

Seguir ganando títulos

El zaguero catracho, quien se incorporó a las filas florenses en diciembre de 2023 procedente del Real Club Deportivo España, explicó que en Costa Rica lo han tratado muy bien y que se ha sentido querido por la afición rojiamarilla.

“Desde que llegué a Costa Rica el trato ha sido muy bueno, tanto de la junta directiva como de los aficionados y compañeros. Está claro que me gustaría seguir aquí, pero es una decisión de la junta directiva. Faltan seis meses y muchas cosas pueden pasar”, reveló Montes.

En la temporada, Getsel se vio relegado a la banca debido a lesiones y también por decisiones técnicas del entrenador José Giacone; sin embargo, aseguró que se esforzó en cada entrenamiento con el objetivo de volver a ser titular.

“Me adapté muy bien. Desde que llegué me trataron con mucho respeto y la verdad es que en el equipo hay mucha competencia. Los compañeros lo hicieron muy bien y hubo que esforzarse para poder ganarse un puesto, así como darlo todo en cada entrenamiento ante la exigencia del cuerpo técnico”, declaró Montes.

Sobre la final de la segunda fase ante el Deportivo Saprissa, el defensor hondureño expresó que en cada partido se debe dar lo mejor y aprovechar la oportunidad, especialmente en los encuentros decisivos.

“Esos partidos son cerrados, de muchos duelos individuales. Nosotros estábamos muy tranquilos y confiábamos en nuestras capacidades. En las finales se debe dar ese esfuerzo extra para ser campeones y así lo hicimos ante Saprissa”, recalcó Montes.