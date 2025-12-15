Jafet Soto empieza la limpia: Herediano anuncia la primera salida tras el fracaso en el torneo Apertura

El Club Sport Herediano protagonizó un sonado fracaso en el torneo Apertura 2025, al quedar fuera de la disputa por el título sin ni siquiera avanzar a semifinales.

Los aficionados del Team exigieron cambios y el club ya anunció la primera salida.

Se trata de Axel Amador, el extremo derecho de 25 años que tuvo poca participación con los florenses.

Amador registró solo 5 de los 18 partidos de Herediano en el torneo, para sumar apenas 169 minutos. Con tan poco aporte, era esperable que no estuviera en los planes rojiamarillos para la próxima campaña.

El jugador fue anunciado hoy mismo por Guadalupe FC, que busca reforzar su planilla para evitar el fantasma del descenso.

Es previsible que Herediano anuncie más movimientos en los próximos días. Está pendiente, incluso, el nombramiento del nuevo entrenador que tomará el puesto de Jafet Soto.

Extraoficialmente se dijo que José Giacone está cerca de regresar al banquillo florense.

Los rojiamarillos también adelantaron que van a recuperar a Shawn Johnson, quien está a préstamo en Liberia.