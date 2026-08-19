Jafet Soto dio a conocer la alineación con la que espera evitar la eliminación del Herediano de la Copa Centroamericana

Dany Carvajal será el portero titular ante el Real Estelí. El experimentado guardameta realizó el reconocimiento de cancha del Estadio Independencia el lunes.

El técnico del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, alineó ante el Real Estelí un equipo experimentado, con el que buscará derrotar al conjunto nicaragüense en el Estadio Independencia, por la cuarta fecha de la Copa Centroamericana.

Jafet tiene como misión evitar la eliminación del Team de la Copa Centroamericana y, para ello, debe derrotar al Tren del Norte en su casa. Cualquier otro resultado dejaría al cuadro florense sin opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Para este decisivo partido, los florenses no contarán con el defensor Keyner Brown, quien presenta una lesión muscular.

La alineación del Herediano es la siguiente: Dany Carvajal; Everardo Rubio, Getsel Montes, Haxzel Quirós, Darryl Araya; Sergio Rodríguez, Eduardo Juárez, Aarón Murillo, Allan Cruz, Elías Aguilar y Randall Leal. DT: Jafet Soto.

En el banquillo florense quedaron Anthony Walker, Luis Ronaldo Araya, Reggy Rivera, Emerson Bravo, Aarón Suárez, Sebastián Vargas, Alexandre Lezcano, Abner Hudson, Keysher Fuller y Yurguin Román.