Puro Deporte

Jafet Soto dio a conocer la alineación con la que espera evitar la eliminación del Herediano de la Copa Centroamericana

El entrenador Jafet Soto, con un equipo lleno de experiencia, enfrentará al Real Estelí por la Copa Centroamericana.

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Por Juan Diego Villarreal
Dany Carvajal Herediano Real Estelí Copa Centroamericana 16 de agosto del 2026 Facebook del Herediano
Dany Carvajal será el portero titular ante el Real Estelí. El experimentado guardameta realizó el reconocimiento de cancha del Estadio Independencia el lunes. (Facebook del Herediano/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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