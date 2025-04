Jafet Soto dijo que Paulo Wanchope no soportaba otro fracaso… y volvió a hablar de él: ¿Qué dijo ahora?

Hace dos años, Jafet Soto, presidente de Herediano, explotó contra Paulo César Wanchope. En ese momento, el técnico del Deportivo Saprissa era el entrenador de Cartaginés, y Jafet no se anduvo por las ramas para criticarlo.

“Entiendo que su carrera como técnico no soporta un fracaso más. También entiendo que su carrera como técnico ha sido regular-mala. Quiere justificar, por lo que dijo, que estaba preparado para perder. El discurso fue que él ya sabía que iban a expulsar un jugador”, dijo Jafet Soto en febrero del 2023.

Todo se dio porque, tras un partido que Cartaginés le ganó a Herediano 1-0, Paulo sacó unos datos, donde informó que, de 18 compromisos que tuvo el cuadro rojiamarillo, en ocho de ellos los rivales de Heredia quedaron con uno o dos expulsados.

LEA MÁS: Mariano Torres lo dijo en 2016 y cumplió: hoy es el alma y máxima figura de Saprissa

Soto aclaró, en ese instante, que de la trayectoria de Paulo como jugador no podía decir “absolutamente nada”, pero afirmó que, como técnico, utilizó la conferencia de prensa para justificar el rendimiento brumoso.

El jerarca y de nuevo entrenador rojiamarillo, tras el despido de Alexander Vargas el domingo pasado, volvió a hablar de Paulo César Wanchope.

Jafet conversó con Eduardo Baldares, director de Radio Columbia, quien aprovechó que Soto dijo que en algún momento se ha equivocado con sus manifestaciones, por lo que le preguntó si sigue pensando que la carrera de Paulo César no soporta un fracaso más.

“Eso no quita 37 años de ser amigo de Paulo. Él y yo hablamos común y corriente. Ahora cumplí años y él me felicitó”, dijo Jafet Soto.

El estratega florense insistió en que no tiene problemas con Paulo, solo una amistad.

“Tenemos una relación de 37 años. Quitarse una relación de 37 años de encima, él y yo, es muy complicado. Tenemos una amistad muy honesta y sincera. No somos los grandes amigos que nos vemos, nos juntamos, pero sí somos amigos del fútbol. Imagínese, desde los 12 años conozco a Paulo”, destacó Jafet Soto.

El tema sobre el técnico de Saprissa quedó ahí, y la pregunta ahora que volvió al banquillo de Herediano es si se queda permanentemente en el puesto.

“No, no, no. Yo no me quedo. Voy a pensarlo. Nuevamente tengo la oportunidad de evaluar, y ya hemos tenido varios perfiles para llegar a un perfil ideal”, respondió Jafet Soto.

Según Jafet Soto, presidente de Herediano, él tiene una buena amistad con Paulo César Wanchope. (Rafael Pacheco Granados)

Jafet aprovechó para indicar que vio o escuchó que alguien dijo que los entrenadores deben tener cuidado si pretenden llegar a Herediano, porque un técnico no dura.

“Nosotros estamos con un nivel de exigencia total, y con los esfuerzos que se hacen en este equipo, tiene que venir un técnico a ese nivel de exigencia. Si no tiene esa exigencia, no dura”, resaltó Jafet.

Soto expresó que la dirigencia toma las decisiones porque escuchan la voz del pueblo, lo que dicen sus aficionados.

“La voz del pueblo es la voz de Dios. Si los heredianos están molestos con algo, nosotros también. Pronto vamos a volver al Eladio Rosabal Cordero, y cuando eso suceda, va a ser peor, porque la presión de ese estadio es completamente diferente a la plaza”, dijo Jafet, en alusión al Estadio Carlos Alvarado. Así lo llama Jafet porque, en la final del torneo pasado, Diego Campos, jugador de Alajuelense, se refirió así a la cancha del estadio de Santa Bárbara, sede de los florenses.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.