Puro Deporte

Jafet Soto demandará a comisarios del juego contra Alajuelense

El jerarca de Herediano aseguró que se escriben mentiras en su contra en los informes

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, aseguró que no se andará por las ramas y tomará medidas contra los comisarios del partido del domingo pasado contra Alajuelense.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HeredianoJafet SotoUnafut
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.