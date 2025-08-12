Jafet Soto demandará a comisarios del juego contra Alajuelense

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, aseguró que no se andará por las ramas y tomará medidas contra los comisarios del partido del domingo pasado contra Alajuelense.

Jafet estuvo como técnico de Herediano en el compromiso y aseguró en Teletica Radio que demandará a Erick Mora y Alexander Vargas. Mora fue el comisario de seguridad y Vargas el comisario de la Unafut.

“Voy a demandar a los dos comisarios, ya es suficiente, lo que es bueno para uno es bueno para otro. Jonathan Moya le hizo un gesto a la afición para que se quedara callada y es directo a la afición, pero lo justifican”, dijo Jafet.

Soto añadió que alguien mintió cuando en el informe señalaron que al terminar el compromiso, él incitó a la afición de Alajuelense.

“Nuevamente, la persecución para joder a Jafet, como hicieron en mayo, cuando me metieron tres partidos de sanción. Todos en la banca escuchamos como a Marcel (Hernández) le gritaban violador y por qué eso no está en el informe”, señaló Jafet, quien de inmediato agregó que entablará una demanda.

Jafet Soto comentó que siempre es blanco de insultos, no solo en el Morera Soto, sino en todos los estadios y no sucede nada.

“En la banca pueden estar conmigo para que en coro escuchen lo que me dicen a y pasa no solo en la Liga, sino en todo lado y no lo reportan porque es Jafet”, comentó Jafet, quien recordó que hasta debió aguantar una comparsa en la final pasada.

“Hacen cosas como si fuera el fútbol de los ochenta, o vieran el montón de aceite que nos tiraron en el piso en el vestidor para que nos resbaláramos. Aquil Alí llevó al comisario para que viera eso y nada pasó. Debemos preparar mejor a los comisarios, porque no sabemos el color de equipo que tienen”, resaltó Jafet Soto.