Jafet Soto asegura que llevará a los Tribunales a funcionario de Liberia

El presidente y entrenador del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, anunció que en los próximos días llevará a los Tribunales de Justicia a un empleado de un club de la Primera División, tras unas declaraciones que este dio en su contra.

Primero fue el presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, quien aseguró que Jafet Soto le hablaba al oído al presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, luego de la eliminación de Costa Rica de la Copa del Mundo 2026, señalamiento que el jerarca de la Federación rechazó.

Posteriormente, el gerente deportivo del Municipal Liberia, Hancer Zúñiga, arremetió contra Soto luego de que el Consejo Director de la Unafut rechazara el recurso de apelación y revocatoria que interpuso el club, tras la decisión del Comité de Competición de desestimar el reclamo de puntos del partido que disputaron contra Saprissa el fin de semana pasado por una supuesta alineación indebida.

“El presidente de la Federación (Osael Maroto) es un títere de Jafet Soto. Jafet maneja el fútbol nacional, al igual que al presidente de la Unafut (José Carlos Loaiza)”, aseguró Zúñiga en Canal 7.

Tras la conferencia del juego ante Pérez Zeledón, donde el Team ganó 1-3 a domicilio, pero quedó fuera de las semifinales, el periodista Miguel Calderón, de FUTV, le consultó a Soto sobre las palabras del dirigente liberiano, a lo que el técnico florense respondió de forma contundente.

“Te lo puedo devolver con una pregunta: ¿eso pasa? ¿Tengo una gran amistad con la Comisión de Arbitraje? ¿Tengo una gran amistad con la Comisión Disciplinaria? Si cada vez que pueden me castigan tres o cuatro partidos, o bien el presidente de la Comisión de Arbitraje da su punto de vista”, recalcó Soto.

El presidente rojiamarillo fue más allá y aseguró: “¿Para qué me voy a desgastar con eso? Creo que hay que sentar un precedente con este muchacho, que no lo conozco, ni siquiera le he dado la mano en mi vida. Pero va a conocer a mis abogados, porque va a tener que ir a un tribunal a demostrar que yo hago eso”.

Jafet continuó su descargo al manifestar: “Él va a tener que ir a un tribunal, porque yo voy a sentar un precedente de hoy en adelante. Las declaraciones de él son públicas y tendrá que llegar a un tribunal a probar que todo lo que dijo es verdad”.

Según el dirigente florense, desde que escuchó las declaraciones empezó a trabajar en su defensa con sus abogados e incluso recordó que hubo disculpas públicas al presidente de la Fedefutbol, Osael Maroto, pero no hacia él.

“No hubo disculpas para mi persona. Voy a actuar legalmente de acuerdo con lo que me permite la ley, y este muchacho tendrá que ver cómo prueba que yo soy el que maneja el fútbol de Costa Rica. Es una falta de respeto lo que dijo hacia mis compañeros en el Comité Ejecutivo. No me voy a desgastar con ese muchacho”, aseveró Soto.