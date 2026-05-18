Jafet Soto anda tras un bombazo: negocia venta de su nuevo fichaje en Europa

Aún no se pone la camiseta del Club Sport Herediano y el presidente del Team, Jafet Soto Molina, dio a conocer que alista un bombazo al asegurar que está negociando a Fernando Lesme en Europa y que es posible que no se incorpore a la planilla para el Torneo Clausura 2026.

En el programa Encuentro Deportivo, de Yashin Quesada, el estratega florense dio a conocer los próximos movimientos en el plantel y sorprendió con la revelación sobre el que podría considerarse su fichaje bomba para la próxima campaña, tras ganar el campeonato número 32 el sábado ante el Deportivo Saprissa.

Jafet explicó que el delantero paraguayo Fernando Lesme no se estaría incorporando al cuadro florense, debido a que tiene avanzadas negociaciones para vender su ficha a un equipo en Europa.

“Lesme no es seguro que llegue al Herediano. Lo estamos negociando desde marzo. Había una buena oferta, pero en ese momento estaba con Municipal Liberia, aunque creo que habríamos llegado a un acuerdo con ellos para venderlo”, expresó Soto en el programa Encuentro Deportivo.

El dirigente florense agregó que la lesión del paraguayo —tendón patelar de la rodilla derecha— mientras militaba con los liberianos impidió la negociación del futbolista meses atrás, cuando prácticamente todo estaba finiquitado.

“Lesme está en Paraguay y se estará incorporando al Herediano en las próximas semanas para ver cómo está en la parte física y en cuanto a la recuperación de su lesión. El equipo en Europa tiene potencial y creo que el Herediano puede hacer un buen negocio económico”, afirmó Soto.

De prosperar la venta del artillero guaraní de 24 años, Jafet adelantó que posiblemente no se contrate a ningún otro delantero centro, por lo que se quedarían con el cubano Marcel Hernández, el mexicano José de Jesús “Tepa” González y el puntarenense Jurguens Montenegro.

El jerarca florense reiteró que Aarón Suárez será jugador del Team por dos torneos cortos, mientras que las negociaciones para la incorporación de los laterales Waylon Francis y Reggy Rivera están muy adelantadas.

Por otra parte, añadió que a partir de este martes estarán conversando con el volante Yeltsin Tejeda y el guardameta Aarón Cruz, quienes terminaron contrato con el conjunto florense y todo indica que están fuera del plantel.

“Tenemos que hablar con los dos (Cruz y Tejeda) y con José (Giacone), para saber qué es lo que queremos. Mucho depende de lo que quiera el entrenador para el próximo campeonato. Yeltsin ha sido un pilar en los campeonatos que hemos ganado. Vamos a conversar con ellos”, declaró Soto.

En cuanto al contrato con el entrenador José Giacone, Jafet Soto expresó que le quedan seis meses con el club, pero que estarían negociando para que continúe con el proyecto del conjunto rojiamarillo.