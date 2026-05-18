Puro Deporte

Jafet Soto anda tras un bombazo: negocia venta de su nuevo fichaje en Europa

El jerarca del Herediano, Jafet Soto, dio detalles de los movimientos en la planilla del campeón nacional

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Por Juan Diego Villarreal
Fernando Lesme delantero de Liberia
Fernando Lesme se lesionó de sus tendones, mientras jugaba para el Municipal Liberia. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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